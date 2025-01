Senago propone “Tornarono uomini liberi” per la Memoria

Il Comune di Senago celebra il Giorno della Memoria, domenica 26 gennaio 2025 con una conferenza.

L’appuntamento è intitolato “Tornarono uomini liberi“, una conferenza sul tema della Memoria in collaborazione con l’associazione Dorvàn e fondazione Memoria della deportazione, programmata alle 17 nella sala della comunità “Don Antonio Longoni”, in via Frigerio. Interverranno il sindaco di Senago Magda Beretta, Milena Magnani assessore del Comune di Senago, Giorgio Romagnoni, moderatore e oratore per l’associazione culturale Dorvàn e l’avvocato Floriana Maris, presidente della fondazione Memoria della Deportazione.

La Fondazione Memoria della Deportazione è sorta grazie all’impegno dell’Aned e alle donazioni e ai versamenti degli ex deportati nei campi di annientamento nazisti e dei loro familiari. Scopo della Fondazione è la promozione degli studi e la raccolta di documenti sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria storica e l’insegnamento della vicenda concentrazionaria.

In tal modo la Fondazione intende, attraverso la ricerca storica e lo sviluppo permanente dell’istruzione e della cultura, favorire la maturazione civile delle nuove generazioni facendo si che possano venire a conoscenza dei fatti di deportazione e delle azioni in cui si concretizzò l’oppressione nazifascista

