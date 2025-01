Bollate: Truffe in aumento. Fare attenzione

Le Forze dell’ordine informano che sono aumentate le segnalazioni di tentativi di truffa a Bollate

La modalità è sempre simile: il truffatore suona il citofono e, con scuse di vario genere (impianto elettrico, telefonico o altro), chiede di salire in casa.

In aumento, secondo le forze dell’ordine, anche i tentativi di truffa telefonica.

Si avvisano i cittadini di prestare attenzione e di non far entrare estranei nelle proprie case e di non diffondere dati personali attraverso il telefono.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia