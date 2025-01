Alex Polidori, noto attore, doppiatore e cantautore con oltre mezzo milione di follower sui canali social, nonchè tra le voci più autorevoli del cinema italiano è la voce italiana di Bob Dylan in “A Complete Unknown”, il coinvolgente biopic su Bob Dylan al cinema in questi giorni. Alex presta la voce proprio al protagonista Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet. Tra le tante produzioni di prossima uscita troveremo Alex nei prossimi mesi anche su Disney Plus nella voce di Spider Man “il vostro amichevole Spider man di quartiere”.

A soli 29 anni, poliedrico e trasversale, Alex Polidori, è cantautore, attore e doppiatore. Attivo nel mondo del cinema e dello spettacolo sin dalla tenera età come bambino prodigio già notato da Mike Buongiorno nella celeberrima trasmissione “Bravo Bravissimo”, Alex nel corso degli anni ha incarnato diversi ruoli nel cinema e nella televisione. Dalla memorabile apparizione al Festival di Sanremo” del 2003 condotto da Pippo Baudo, dove interpretò il surreale Sindaco di Scasazza al fianco di Nino Frassica sino ai ruoli come attore nelle fiction “Il Bello Delle Donne”, “Ricomincio Da Me”, “Padri”, “Giovanni XXII”, “Cuccioli”, “Caldo Criminale”, e la sitcom “Fiore e Tinelli” in onda su Disney Channel, innumerevoli sono le sue interpretazioni in grado di mettere in risalto le sue mille sfaccettature, ritratti di un’anima vibrante, carica di energia e ricca di personalità.

Artista in grado di muoversi con estrema facilità in diverse arti e forme dello showbiz, Alex approda da giovanissimo al magico mondo del doppiaggio che li regala sin da subito grandissime soddisfazioni. E’ sua infatti l’inconfondibile voce per l’Italia del famosissimo pesciolino Nemo adorato da grandi e piccini e di Koda, fratello Orso. Dal 2016 presta la voce al giovanissimo Spider- Man (Tom Holland) inn tutti i film della Marvel (oltre 15 film) in “Captain America: Civil War”, “Spider-Man: Homecoming”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” e “Spider-Man: Far From Home”. Dal 2017 è inoltre la voce italiana dell’attore nominato all’oscar Timothée Chalamet in “Chiamami Col Tuo Nome”, doppiaggio che li ha consentito di vincere il premio come miglior doppiatore al Festival nazionale del Doppiaggio (2019), “Lady Bird”, “Don’t Look up” e “Un giorno di pioggia a New York”, film di Woody Allen, Wonka, “Dune”, “Bones and all”.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia