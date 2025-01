Air Portugal ottiene la certificazione ambientale IEnvA

TAP Air Portugal e Portugália Airlines celebrano un traguardo storico nel loro percorso verso la sostenibilità ambientale, ottenendo la certificazione IATA Environmental Assessment (IEnvA). Si tratta della prima certificazione ambientale di questo tipo per entrambe le compagnie aeree, a conferma del loro impegno nell’adottare pratiche sostenibili e responsabili nel settore dell’aviazione.

La certificazione IEnvA, basata sullo standard ISO 14001, riflette l’implementazione di un solido sistema di gestione ambientale, progettato per garantire l’efficace applicazione di buone pratiche volte a minimizzare gli impatti ambientali. Questo processo ha incluso la definizione e l’adozione di una Politica Ambientale completa per entrambe le compagnie. In questa prima fase, la certificazione IEnvA ha interessato le attività con impatti ambientali significativi associate alle operazioni globali di volo e agli edifici aziendali situati in Portogallo.

«Questa certificazione rappresenta un passo importante nel nostro continuo percorso di sostenibilità. Siamo impegnati a dare l’esempio, riducendo l’impatto ambientale delle nostre operazioni e promuovendo un’aviazione più responsabile», ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO di TAP Air Portugal. «È il riconoscimento del lavoro congiunto dei nostri team e del costante impegno di TAP per il futuro del pianeta».

La certificazione IEnvA è solo una delle numerose iniziative intraprese da TAP per consolidare il proprio impegno verso la sostenibilità. Nel corso del 2024 la compagnia ha portato avanti il programma di rinnovo e modernizzazione della flotta, sostituendo aeromobili più vecchi con modelli più moderni, efficienti in termini di consumi di carburante e di emissioni di carbonio. TAP ha inoltre sostituito progressivamente la propria flotta di veicoli operativi e aziendali con modelli elettrici o ibridi, investendo nell’installazione di stazioni di ricarica elettrica nel Campus TAP, disponibili anche per i dipendenti.

Un’altra importante iniziativa è il progetto Cabina Sostenibile: in collaborazione con Cateringpor TAP ha avviato un progetto per il riciclo dei rifiuti generati a bordo dei voli in arrivo a Lisbona. Questo progetto si basa sulla partecipazione attiva degli assistenti di volo, che svolgono un ruolo cruciale per il successo dell’iniziativa. TAP ha inoltre introdotto utensili riutilizzabili e riciclabili nella classe economica dei voli a lungo raggio.