10 curiosità da conoscere sul mondo dei videogame

Il mondo dei videogiochi è vasto e affascinante, pieno di dettagli nascosti, storie intriganti e aneddoti che raccontano l’evoluzione di questo universo. Ogni gioco, da quelli classici a quelli contemporanei, ha una serie di curiosità che spesso rimandano ai giocatori più distratti. Queste curiosità non solo aggiungono profondità ai giochi, ma ci aiutano anche a comprendere meglio la creatività e l’ingegno che animano questo settore. Andiamo allora a vedere nel dettaglio alcune delle più interessanti curiosità dei videogame più famosi.

Super Mario Bros

Chi non ha mai cercato monete e power-up distruggendo i mattoncini di Super Mario Bros? Tuttavia, quei mattoni raccontano una storia inquietante. Il manuale originale del gioco per il Nintendo Entertainment System afferma che i malvagi Koopa avevano trasformato tutti i residenti del Regno dei Funghi appunto in mattoni. Dunque, ogni volta che ne distruggevamo uno, distruggevamo anche un abitante innocente.

Crash Bandicoot

Sebbene Crash Bandicoot sia uno dei personaggi più famosi della prima PlayStation, pochi sanno che per un certo periodo è stato anche la mascotte di Pizza Hut. Questa affiliazione commerciale dimostra la popolarità di Crash negli anni ’90, che lo ha portato a essere associato a uno dei marchi di fast food più famosi al mondo.

Bingo

Il gioco del Bingo ha un’origine curiosa. Inizialmente chiamato “Beano”, poiché si utilizzavano fagioli (“beans” in inglese) per coprire i numeri sulle cartelle, cambiò nome grazie a un curioso incidente. Edwin S. Lowe, un produttore di giocattoli, durante una partita sentì qualcuno gridare “Bingo!” invece di “Beano”. Questo episodio lo convinse a ribattezzare il gioco con il nuovo nome, che oggi trova una sua innovativa versione in formato digitale con il gioco del bingo disponibile online nelle piattaforme di iGaming. Si tratta di uno dei giochi più popolari sul web.

Kratos di God of War

Kratos, il protagonista della serie God of War, della lunga storia di God of War, è noto per la sua ferocia e determinazione. Ma sapevate che il suo aspetto è ispirato a Derek Vinyard, il protagonista di American History X interpretato da Edward Norton? La somiglianza è evidente nel fisico imponente e nello sguardo minaccioso, rendendo Kratos uno dei personaggi più memorabili della storia dei videogiochi.

GTA

Sebbene il primo capitolo di Grand Theft Auto fosse destinato a essere un semplice gioco di corsa, un bug ha cambiato l’intera situazione. Gli sviluppatori hanno dovuto ripensare al concetto del gioco dopo che un errore nel codice ha trasformato gli inseguimenti della polizia in violente risse da strada. È stato così che uno dei franchise più famosi e controversi di sempre è nato.

Metal Gear

In Metal Gear Solid 3: Snake Eater, lo scontro con The End, un cecchino ultracentenario, è uno dei momenti più memorabili del gioco. Tuttavia, c’è un modo per sconfiggerlo addirittura senza combattere. Se si salva la partita durante il duello e si ricarica dopo una settimana (o si cambia l’orario della console), The End muore di vecchiaia. Un tocco di genialità che dimostra quanto Hideo Kojima, il creatore del gioco, ami curare ogni dettaglio.

Mortal Kombat

Mortal Kombat, uscito nel 1992, rivoluzionò il genere picchiaduro attraverso l’introduzione di una grafica dettagliata e cruda. Fu infatti il primo gioco a mostrare sangue, ferite e decapitazioni con un livello di realismo senza precedenti. Criticato per la sua violenza, contribuì alla creazione dell’ESRB, il sistema di classificazione dei videogiochi. Nonostante le polemiche, la saga è ancora oggi una delle più amate.

Angry Birds

I nemici in Angry Birds sono dei maiali, ma in pochi conoscono il reale motivo di questa scelta. Durante lo sviluppo del gioco, l’influenza suina era al centro dell’attenzione mediatica e quindi gli sviluppatori decisero di utilizzare i maiali come antagonisti in un sottile riferimento a quell’epoca.

Minecraft

Minecraft è famoso per la sua libertà creativa, ma pochi conoscono la “Debug Mode”. Creando un nuovo mondo, è possibile accedere a questa modalità premendo “Shift” nelle opzioni avanzate. Così facendo, sarà possibile vedere tutti i blocchi disponibili nel gioco, offrendo uno sguardo dietro le quinte di questo universo pixelato.

I Pokémon

Infine, una curiosità sul mondo dei Pokémon: i nomi originali giapponesi spesso hanno significati nascosti legati alla natura o alle caratteristiche del mostriciattolo. Ad esempio, Pikachu combina “pika” (il verso di un topo in giapponese) e “chu” (il suono del fruscio elettrico), descrivendo perfettamente il topino elettrico. Un dettaglio che dimostra la cura posta dagli sviluppatori nel creare questi personaggi iconici.

