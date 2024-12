Per la stagione invernale 2024/25 tornano i “Treni della neve” di Trenord, pacchetti treno+navetta+skipass per una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca.

Grazie alla partnership stretta dall’azienda ferroviaria lombarda con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna, quest’anno chi acquista i biglietti dei “Treni della neve” può scegliere una vasta gamma di opzioni per arricchire la propria esperienza sugli sci.

Sabato 14 dicembre torna anche la corsa speciale verso i mercatini di Natale: quest’anno la meta sarà Bolzano, per una giornata di visita e di shopping immersi nell’atmosfera delle feste.

Le iniziative per il periodo invernale si inseriscono nella più ampia proposta delle “Gite in treno”, iniziativa avviata da Trenord per incoraggiare un turismo sostenibile, senz’auto, in Lombardia e non solo.

A sciare con i “Treni della neve”

Proposti da Trenord con il supporto di Discovera e Snowit – entrambi brand di Sportit, società attiva nel settore del turismo sportivo – i pacchetti dei “Treni della neve” comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le località sciistiche, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass.

I biglietti sono acquistabili online e devono essere utilizzati nella giornata scelta in fase di acquisto, a partire da sabato 7 dicembre.

Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica e lo skipass.

È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 63 euro e quello bigiornaliero a 93 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 111 euro per un giorno e 171 euro per due giorni.

Anche per chi vuole sciare in Valmalenco sono disponibili quattro pacchetti che comprendono il viaggio da qualsiasi stazione della Lombardia fino a Sondrio, la navetta verso Chiesa in Valmalenco e lo skipass per una o due giornate.

È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 63 euro e quello bigiornaliero a 93 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 111 euro per un giorno e 171 euro per due giorni.

Chi non scia e ama passeggiare nella neve può optare per una giornata sulle ciaspole, grazie a un biglietto dedicato che comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio e in bus navetta e lo spostamento in Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa. È incluso nel ticket, in vendita al costo di 61 euro, anche il noleggio di ciaspole.

Valida solo la domenica, la proposta per Madesimo comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, la navetta per gli impianti sciistici e lo skipass giornaliero. Sono due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 105 euro.

L’offerta per chi vuole sciare ai Piani di Bobbio comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Lecco, il tragitto in bus navetta fino al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero, al costo di 55 euro per i giorni feriali e di 60 euro per sabato e i festivi. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, anche nei feriali il costo è di 60 euro.

Per Domobianca, infine, il pacchetto a 49,50 euro include il viaggio in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Domodossola, il bus navetta e lo skipass giornaliero. Si può utilizzare solo nei weekend.

Il treno speciale verso i mercatini di Natale

Sabato 14 dicembre Milano sarà direttamente collegata a Bolzano grazie a una corsa speciale andata e ritorno, che porterà i viaggiatori a immergersi nella magica atmosfera dei mercatini di Natale.

Il treno partirà da Milano Porta Garibaldi e raggiungerà Bolzano, con fermate a Milano Lambrate, Treviglio e Brescia. Il biglietto di andata e ritorno, non rimborsabile, è acquistabile solo online al costo di 51,50 euro per gli adulti e 25,75 euro per i ragazzi dai 4 ai 13 anni.

Tutti i dettagli sugli itinerari dei “Treni della neve” e sulla corsa speciale verso i mercatini di Natale di Bolzano sono disponibili sul sito Trenord, nella sezione dedicata alle “Gite in Treno” https://www.trenord.it/giteintreno/.

www.secnewgate.it – www.secnewgate.com

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia