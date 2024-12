Lavori in corso in Via Lodovico Muratori, 11 a Milano… VITTORIO VACCARO, eclettica e poliedrica personalità del mondo dello spettacolo e del food, sta per aprire Bettola Siciliana, il suo primo ristorante!

Conosciuto per la sua lunga esperienza che spazia dalla recitazione alla conduzione televisiva, passando anche per la regia e la musica, Vittorio Vaccaro ha sempre intrecciato la sua carriera artistica con la grande passione per la cucina.

Cresciuto in una famiglia umile e ricca di valori, il suo amore per l’arte culinaria nasce nel bar-trattoria dei genitori, in un piccolo borgo dell’entroterra ennese.

“Bettola Siciliana” è la naturale evoluzione del viaggio che Vittorio Vaccaro ha compiuto fino a oggi e di un percorso in cui arte e cucina si incontrano, incarnando la sua visione creativa: un luogo dove i sapori autentici della Sicilia prendono vita in piatti della tradizione ricchi di gusto, realizzati con prodotti biologici e a km 0.

Ogni portata che verrà proposta racconterà storie di vita, calore, convivialità e famiglia, riflettendo quella semplicità nobile che l’esperto di gastronomia reinterpreta con eleganza e cura, rendendo il menu un omaggio vivo e raffinato alla sua terra.

«Oggi a mio avviso mancano ristoranti in grado di far sentire la gente a casa, dove poter mangiare piatti che trasudano amore per la tavola e per la materia prima di qualità senza per forza dovere andare dagli stellati – racconta Vittorio Vaccaro – Voglio parlare a tutti coloro che riconoscono un ruolo fondamentale al cibo, non solo come necessità ma anche come ricerca di amore, di ricordi e di sana convivialità».

https://www.vittoriovaccaro.it