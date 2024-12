Arriva in Italia “The Reunion”, la serata-evento con le più le grandi stelle di Broadway e del West End guidate da una vera icona del teatro musicale: Ramin Karimloo interprete del Fantasma nell’edizione italiana di The Phantom of The Opera della scorsa stagione.

Una notte magica nella quale il cast d’eccezione, accompagnato dalla FVG Orchestra diretta da Beatrice Venezi, interpreterà oltre trenta indimenticabili melodie tra cui la celebre “Let it Go” – dal musical Disney “Frozen”, e poi “Wicked”, “Mary Poppins”, “Mamma Mia!”, “Shrek”, “La famiglia Addams”, “Jekyll & Hyde”, “Funny Girl”, “Pretty Woman” e “The Greatest Showman”.

Il primo atto si chiuderà con un medley delle hit del musical “Les Misérables”, recentemente applaudito al Teatro Arcimboldi di Milano e al Rossetti di Trieste, mentre nel finale del secondo atto ci sarà un medley dei capolavori di Andrew Lloyd Webber come “Sunset Boulevard”, “Cats”, “The Phantom of The Opera” e “Love Never Dies”.

Tappe italiane:

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO – 13 GENNAIO 2025 ORE 21.00

TRIESTE – IL ROSSETTI TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 15 E 16 GENNAIO 2025

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia