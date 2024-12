STM – SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE è il primo centro di formazione in Italia per Musical, riconosciuto come Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, autorizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca al rilascio del diploma equivalente alla Laurea Magistrale in Musical (attivo dall’anno accademico 2025/26).

Presso la sede principale, a Novara, è possibile iscriversi al Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale e, a partire dall’anno accademico 2025/26, è possibile completare il percorso formativo iscrivendosi al Corso Biennale per Attori del Teatro Musicale.

«Finalmente in Italia si completa il percorso accademico di 3 anni più 2, corrispondente a Laurea Triennale e Magistrale degli Atenei – dichiara Marco Iacomelli, direttore di STM – SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE – d’ora in poi chi studierà da noi potrà ottenere i Diplomi Accademici di I e II Livello in Recitazione, riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca».

Fin dalla sua fondazione nel 2013, STM – Scuola del Teatro Musicale ha prodotto 4 musical (“Next to Normal”, “Green Day’s American Idiot”, “Oklahoma!”, “Tick, tick… BOOM!”), 3 spettacoli di prosa (“L’Attimo Fuggente”, “La Piccola Città”, “Completamente Esaurito”), coprodotto 2 opere liriche (“Le Nozze di Figaro”, “Ami e Tami”) e un documentario per RaiPlay (“La Piccola Città”). Gli studenti hanno realizzato un video-tributo a “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che è diventato virale su Facebook e YouTube con oltre 10 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Oltre a Novara, STM – Scuola del Teatro Musicale ospita a Milano, nella sede situata presso il Teatro degli Arcimboldi, lezioni di approfondimento e corsi di alta formazione come masterclass e seminari, mentre a Verbania il “Centro Eventi Multifunzionale” è stato sede di attività di formazione quali seminari, corsi open e di allestimenti di spettacoli quali “L’Attimo Fuggente” e “La Piccola Città”, quest’ultimo realizzato dai diplomandi del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale.

Ogni anno le classi accolgono un massimo di 20 allievi, assicurando così un percorso formativo personalizzato e di alta qualità. L’88% dei diplomati trova impiego nel settore dello spettacolo.

Inoltre, STM – Scuola del Teatro Musicale ha attivato da anni collaborazioni con centri di formazione in tutto il mondo grazie ai progetti di internazionalizzazione con Erasmus+ e ha ideato STM Care – Fare teatro con tutte le famiglie, un progetto che si rivolge a ragazzi affetti dalla sindrome di Down e a minori con situazioni famigliari problematiche.

