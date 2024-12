Rock Targato Italia: “Visioni Sonore” la Playlist

Il 2024 è stato segnato da serate intense, ricche di emozioni e condivisioni artistiche che hanno generato un network di idee e proposte culturali. Questo spirito si è concretizzato in premi di grande rilievo:

Premio Stefano Ronzani ai ILCASOGUEVARA , che hanno saputo esprimere con il loro brano “Ruggine” l’essenza del cambiamento.

ai , che hanno saputo esprimere con il loro brano “Ruggine” l’essenza del cambiamento. Premio Città di Milano al COMPLESSO DEL BRODO , per il loro contributo alla scena musicale.

al , per il loro contributo alla scena musicale. Gran Premio della Rassegna ai giovani bresciani BLUMELE, emblema di un futuro musicale promettente.

Le serate live nel mese di novembre a Milano sono state un momento cruciale per consolidare il ruolo di Rock Targato Italia come promotore di musica indipendente e di cultura alternativa. Un impegno che prosegue con nuovi eventi, playlist tematiche e concerti, per costruire un sistema di comunicazione empatica che mette al centro l’arte e il talento.

LA CONTEMPORANEITÀ: UN PROGETTO CHE EVOLVE NEL CONNUBIO TRA MUSICA E ARTE

La PlayList “Visioni Sonore” rappresenta una nuova pietra miliare nel progetto di Rock Targato Italia, un’iniziativa pensata per dare forza e visibilità alla creatività musicale e artistica. Promossa dall’Ufficio Stampa Divinazione Milano, celebra il legame tra musica e arte contemporanea, esplorando nuove dimensioni di espressione.

Per l’occasione, la copertina è stata affidata a GHERARDO QUADRIO CURZIO, giovane artista milanese dal talento visionario.

Con il suo acquerello intitolato “Lo Spirito della Musica”, l’artista cattura l’essenza della playlist attraverso un personaggio enigmatico, dai tratti punk e immerso in un paesaggio surreale.

In occasione delle festività natalizie, la PlayList “Visioni Sonore” sarà disponibile su Spotify, unendo la potenza evocativa dell’arte visiva con il meglio della musica rock emergente italiana.

www.rocktargatoitalia.it

