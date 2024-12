Appuntamenti delle festività natalizie, inclusa la festa più disco dance dell’anno “New Year’s Eve 2025

Manca pochissimo per la festa più disco dance dell’anno è già partito: il 31 dicembre arriva allo SPIRIT DE MILAN “New Year’s Eve 2025 – Disco party with Alexandra Drag Queen and Ladies’ Groove”, il cenone pensato per ballare sulla musica dagli anni 70 ai 2000, senza soluzione di continuità.

La serata sarà ricca di momenti imperdibili: si inizia alle 19.30 con l’apertura delle porte, e alle 21.00 tutti a tavola puntuali per il cenone. La cena sarà curata come sempre dalla Fabbrica della Sgagnosa, che ha preparato un menù speciale per l’occasione.

A partire dalle 23.00, la festa entra nel vivo con il concerto delle strepitose Ladies’ Groove, pronte a far ballare e cantare sulle migliori hit dagli anni 70 ai 2000. Allo scoccare della mezzanotte, si brinda al nuovo anno con un calice di spumante e il tradizionale assaggio di lenticchie e cotechino.

La notte continua con uno show imperdibile: alle 01.30, sarà il momento di Alexandra Drag Queen, un’esplosione di energia e talento che terrà tutti incollati alla pista. A seguire, si balla fino alle 5 del mattino con il dj set di Alex Biasco, che vi farà rivivere l’atmosfera della disco music anni 70, 80 e 90.

Ingresso al dance party (dalle 23.00 all’1.30): costo 60€ con un drink incluso e brindisi di mezzanotte con lenticchie e cotechino (per i soci Spirit de Milan 2024 ingresso ridotto a 55€); ingresso dopo l’1.30: costo 50€ con un drink incluso (per i soci Spirit de Milan 2024 ingresso ridotto a 45€).

Per chi vuole cenare, la Fabbrica della Sgagnosa propone un menù speciale (https://spiritdemilan.it/wp-content/uploads/2024/11/capodanno24_3-02.jpg) a 90€ con prenotazione obbligatoria.

Biglietto di ingresso 60€ (55€ per i soci) + cena 90€ = 150€ (145€ per i soci Spirit de Milan 2024).

Il biglietto di ingresso non garantisce un posto a sedere e non è rimborsabile.

Si può prenotare il cenone scrivendo a info@spiritdemilan.it o tramite il link disponibile su https://oooh.events/evento/new-year8217s-eve-2025-biglietti/.

Inoltre, sullo store online dello Spirit de Milan tante idee regalo natalizie e non solo, come box personalizzati con prodotti tipici milanesi e lombardi e buoni cena. Info su https://www.elfondegheedelasgagnosa.it/.

Di seguito gli appuntamenti delle festività natalizie, dal 17 dicembre al 6 gennaio:

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

Alle 22.00 – SORPRESE SOTTO L’ALBERO con MAH BUH BAH AND FRIENDS: una serata di canzoni da cantare e da ballare tutti insieme per scambiarsi gli auguri e prepararsi alle feste di Natale!

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 21 DICEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT XMAS EDITION con LARA LUPPI SWING ERA LEGACY: la “Swing Era Legacy”, guidata dalla cantante ed entertainer emiliana Lara Luppi, ripercorre i più grandi successi del repertorio natalizio in chiave rigorosamente swing per una sfavillante serata piena di ballo, note, amicizia e calore festivo!

A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 20€ con consumazione per chi viene dopocena (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 22 DICEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES – SPECIALE GOSPEL con MAURO FERRARESE E MAX DE BERNARDI: in occasione delle festività natalizie, due veterani della scena blues italiana, Max De Bernardi e Mauro Ferrarese, presentano un evento unico che unisce le sonorità del gospel alla profondità emotiva del blues, in cui offriranno un viaggio musicale che celebra lo spirito del Natale con ritmi trascinanti, melodie spirituali e l’inconfondibile soul che da sempre caratterizza il loro stile.

Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

VENERDÌ 27 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con BLOW: spettacolo di medley tematici per genere e artista, in un flusso continuo di musica coinvolgente tutta da cantare e ballare in un vero e proprio viaggio musicale. Il repertorio vuole essere un tributo alle più grandi hit mondiali della musica pop, hip hop, r’n’b rock e dance.

A seguire Dj Set con Dj Daniele.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 28 DICEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie.

A seguire Swing Dj set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 29 DICEMBRE

Alle 18.00 – CRISTAL con HYPERION ENSAMBLE: specialmente di domenica, appuntamento con la milonga e la musica dal vivo!

La selezione musicale è di Makiko Mori.

Lezione gratuita di ballo in collaborazione con Ass. Dancing Mood.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi cena.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Dalle 19.30: “New Year’s Eve 2025 Disco party with Alexandra Drag Queen and Ladies’ Groove”: il cenone pensato per ballare sulla musica dagli anni 70 ai 2000. Info e biglietti su https://spiritdemilan.it/events/new-years-eve-2025-disco-party-with-alexandra-drag-queen-and-ladies-groove/.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO

Lo Spirit de Milan è chiuso.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

Lo Spirit de Milan è chiuso.

VENERDÌ 3 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con FUNKY TOWN: una serata all’insegna della musica di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars e tanti altri, con un sound avvolgente in cui si fondono la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk.

A seguire Dj Set.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 4 GENNAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con CALABRÒ COI COLIBRÌ: formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche.

A seguire Swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 5 GENNAIO

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con THE HIPSHAKERS: quattro musicisti con grande esperienza alle spalle e un repertorio ricercato che pesca brani meno noti del periodo d’oro del blues e del rhythm and blues, dal ’40 ai primi anni ’60.

Alle 21 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Ingresso gratuito

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Lo Spirit de Milan è chiuso.

