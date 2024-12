Forze nuove negli uffici comunali per una PA sempre più attrattiva

Il Comune di Bollate investe sulla crescita del suo personale e sul futuro del lavoro pubblico, puntando su giovani risorse e sul rafforzamento delle proprie competenze interne. Grazie a una strategia che combina contratti di formazione e lavoro, collaborazioni con le scuole e valorizzazione delle risorse esistenti, l’Ente ha reclutato nuove figure professionali che hanno preso servizio proprio nelle scorse settimane.

Ma chi sono i nuovi volti che contribuiranno a rendere più dinamico e innovativo il lavoro della nell’Ente? Ecco le principali novità.

Dal percorso avviato con il Contratto formazione e lavoro sono arrivati:

Alberto Tajè, Istruttore Tecnico, contratto formazione lavoro a tempo determinato e pieno (CFL), durata 12 mesi. Area Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Comunale, Infrastrutture e Manutenzione

Istruttore Tecnico, contratto formazione lavoro a tempo determinato e pieno (CFL), durata 12 mesi. Area Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Comunale, Infrastrutture e Manutenzione Dario Del Conte, Istruttore Tecnico Informatico, contratto formazione lavoro a tempo determinato e pieno (CFL), durata 12 mesi. Sistemi Informativi

Da ulteriori selezioni utili a integrare le forze lavoro dell’Ente sono arrivati:

Alessandro Pace, Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e pieno. Area Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione del Territorio e SUE

Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e pieno. Area Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione del Territorio e SUE Donato Copozzello, Operatore Esperto a tempo indeterminato e pieno. Area Affari Generali, Servizi Sociali e di Pubblica Istruzione – Prima Infanzia, Ufficio Servizio Sociale

Operatore Esperto a tempo indeterminato e pieno. Area Affari Generali, Servizi Sociali e di Pubblica Istruzione – Prima Infanzia, Ufficio Servizio Sociale Marzio Centofante già dipendente comunale, ha vinto il concorso per Istruttore tecnico. Servizio Lavori pubblici

“Un tempo il pubblico impiego era una scelta molto ambita e i concorsi pubblici riempivano i palazzetti dello sport – dice il Sindaco Francesco Vassallo. Oggi, invece, è sempre più difficile attrarre personale, soprattutto giovani diplomati e laureati, verso una pubblica amministrazione che fatica a essere percepita come una scelta professionale di valore. È quindi fondamentale motivare le persone, soprattutto i giovani con la loro energia innovativa, mettendo in luce il significato e l’importanza del lavoro pubblico, specialmente a livello locale, dove l’impatto diretto sulla comunità è tangibile e profondo.

“A Bollate abbiamo lavorato proprio in questa direzione – prosegue Vassallo – , inserendo nuove risorse e avviando assunzioni attraverso il contratto di formazione e lavoro. Grazie alla collaborazione con le scuole superiori del territorio, siamo entrati in contatto con giovani neodiplomati, raccontando la nostra visione e ispirandoli a vedere il Comune come una concreta opportunità professionale. Oggi, due nuovi dipendenti sono il risultato concreto di questo percorso”.

