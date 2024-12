Dicembre ricco di appuntamenti allo Spirit de Milan, punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo!

Appuntamenti della settimana dal 3 all’8 dicembre:

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Alle 21.30 – SOUVENIRS DE DJANGO con HOT CLUB DE MILAN: spettacolo di conversazione e musica condotto e illustrato dal musicista e musicologo Fabio Lossani insieme a Hot club de Milano, collettivo di musicisti con la passione per il gipsy jazz con base a Milano che propone una cernita di brani scelti dal repertorio del mitico chitarrista Django Reinhardt, con un occhio di riguardo per le sue composizioni meno famose e più intriganti.

Prima (ore 21.00) e dopo il concerto (ore 22.30) c’è la possibilità di unirsi a una jam session musicale.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 7 DICEMBRE

Alle 22.30 – SPECIAL HOLY SWING NIGHT con HOT GRAVEL ESKIMOS: torna sul palco dello Spirit de Milan una delle band più amate dai ballerini swing di tutto il mondo. Con la loro musica riscoprono il piacere della tradizione jazzistica, con un repertorio musicale di brani noti e meno noti degli anni 30 e 40. Strumentazione d’epoca, orchestrazioni fedelmente riprodotte dagli antichi dischi a 78 giri e, ultimo ma non meno importante, l’impiego di look ed una presenza scenica ispirate alle mode della “Swing era” caratterizzeranno il loro concerto!

Evento in calendario nella rassegna Lindy Top Powered by Cynar Spritz!

Per chi non sa ballare ma vuole divertirsi, in pista ci sono i Taxi dancer, che ti aiuteranno a volteggiare come un vero esperto.

A seguire Swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 20€ con consumazione per chi viene dopocena (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 8 DICEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 22.00 – concerto di SLIDE PISTONS: formazione musicale che propone dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite, per ballare tutta la notte.

Ingresso gratuito.

Il conto alla rovescia per la festa più disco dance dell’anno è già partito:

il 31 dicembre arriva allo Spirit de Milan “New Year’s Eve 2025 – Disco party with Alexandra Drag Queen and Ladies’ Groove”, il cenone pensato per ballare sulla musica dagli anni 70 ai 2000, senza soluzione di continuità.

La serata sarà ricca di momenti imperdibili: si inizia alle 19.30 con l’apertura delle porte, e alle 21.00 tutti a tavola puntuali per il cenone. La cena sarà curata come sempre dalla Fabbrica della Sgagnosa, che ha preparato un menù speciale per l’occasione.

A partire dalle 23.00, la festa entra nel vivo con il concerto delle strepitose Ladies’ Groove, pronte a far ballare e cantare sulle migliori hit dagli anni 70 ai 2000. Allo scoccare della mezzanotte, si brinda al nuovo anno con un calice di spumante e il tradizionale assaggio di lenticchie e cotechino.

La notte continua con uno show imperdibile: alle 01.30, sarà il momento di Alexandra Drag Queen, un’esplosione di energia e talento che terrà tutti incollati alla pista. A seguire, si balla fino alle 5 del mattino con il dj set di Alex Biasco, che vi farà rivivere l’atmosfera della disco music anni 70, 80 e 90.

Ingresso al dance party (dalle 23.00 all’1.30): costo 60€ con un drink incluso e brindisi di mezzanotte con lenticchie e cotechino (per i soci Spirit de Milan 2024 ingresso ridotto a 55€); ingresso dopo l’1.30: costo 50€ con un drink incluso (per i soci Spirit de Milan 2024 ingresso ridotto a 45€).

Per chi vuole cenare, la Fabbrica della Sgagnosa propone un menù speciale (https://spiritdemilan.it/wp-content/uploads/2024/11/capodanno24_3-02.jpg) a 90€ con prenotazione obbligatoria.

Biglietto di ingresso 60€ (55€ per i soci) + cena 90€ = 150€ (145€ per i soci Spirit de Milan 2024).

Il biglietto di ingresso non garantisce un posto a sedere e non è rimborsabile.

Si può prenotare il cenone scrivendo a info@spiritdemilan.it o tramite il link disponibile su https://oooh.events/evento/new-year8217s-eve-2025-biglietti/.

