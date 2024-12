Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre nella splendida cornice di Villa Nobel di Sanremo (Imperia) si tiene la prima edizione di HEALTH AND FOOD FESTIVAL: IL CIBO DEL BENESSERE, evento dedicato alla profonda e stretta connessione tra alimentazione e salute per una vita migliore e longeva.

Ideato da Gianfranco Trapani in collaborazione con Prime Quality, gestore di Villa Nobel la cui proprietà è della Provincia di Imperia, il festival non si limita a parlare di cibo, ma offre una visione a 360 gradi del benessere, in un territorio che da sempre promuove uno stile sano e naturale con le sue tradizioni gastronomiche e le sue eccellenze.

Dalle colline di ulivi (olio di oliva extravergine di alta qualità) alle coste che offrono pesce fresco e ingredienti genuini dell’entroterra, Sanremo diventa il luogo ideale per celebrare la salute attraverso il cibo. Il patrimonio alimentare ligure, basato su prodotti semplici e di qualità, si sposa perfettamente con l’obiettivo del festival: promuovere il benessere attraverso scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

Durante la tre giorni sono previsti incontri con professionisti del benessere (nutrizionisti, medici e chef) per condividere consigli pratici e approfondimenti scientifici sull’importanza di una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente, e momenti dedicati alla sana cucina con show cooking, laboratori e degustazioni, per scoprire come preparare piatti gustosi ma salutari utilizzando i prodotti tipici del territorio.

Il festival offre anche spazi dedicati alla cultura e allo spettacolo come eventi per famiglie, incontri letterari e percorsi didattici, affinché si possa conoscere sotto ogni aspetto l’importanza di uno stile di vita sano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, eccetto ove indicato.

