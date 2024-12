Jin dei BTS, in radio con il singolo: “Running Wild”

La popstar globale JIN, membro dei BTS, arriva in radio in Italia con il nuovo singolo “Running Wild”, tratto dal suo primo album solista “Happy”.

Il brano è stato scritto e co-prodotto da Gary Barlow, leader del leggendario gruppo musicale pop dei Take That . “Running wild” è un messaggio positivo di speranza, un invito ad andare oltre e correre fino a farsi mancare il respiro e sentire il calore, l’amore e l’energia contagiosa che scatena questo brano.

Il video musicale di “Running Wild” è una grande e affannosa corsa verso la speranza. Ambientato in un contesto apocalittico, i momenti di felicità e amore per la vita brillano ancora di più nel buio e nell’oscurità: Jin cerca di vivere un’esistenza tranquilla guardando film, facendo shopping con il suo cane, in mezzo al caos che lo circonda.

Alla fine della clip c’è un colpo di scena, in grado di sottolineare il messaggio che Jin vuole trasmettere.

“Happy” è il primo album solista di Jin, rappresenta il suo viaggio di esplorazione verso la felicità. Il nuovo progetto “Happy” è un gesto sincero, un invito agli ascoltatori a unirsi a lui nella ricerca della felicità offrendo loro attraverso la musica un senso di forza e conforto nella vita di tutti i giorni. L’album è composto da un totale di 6 tracce tra cui il nuovo singolo “Running Wild” e il singolo “I’ll Be There,” che ha anticipato l’uscita del disco.

Fortemente influenzato da sonorità rockeggianti, il progetto ha uno stile e un colore musicale unico, accentuando ulteriormente la bravura di Jin come artista e performer versatile. Jin ha anche partecipato alla produzione complessiva dell’album come autore, scrivendo tra l’altro il testo di “I will come to you”, un brano dedicato agli ARMY (il fandom ufficiale dei BTS).

“Running Wild” è accompagnata da 6 remix ufficiali: AFROPOP REMIX / UK GARAGE REMIX / HOLIDAY REMIX (versione natalizia)/ BALLAD REMIX /BAND VERSION / EXTENDED VERSION .

Tracklist “HAPPY”:

1. Running Wild

2. I’ll be there

3. Another Level

4. Falling

5. Heart on the Window (feat. WENDY)

6. I will come to you

