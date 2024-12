Japan Days – Christmas Edition a Roma: edizione natalizia

Torna per la sua edizione natalizia il più grande evento di – d’Italia.

I –Christmas Edition del vi aspettano il 14-15 Dicembre nei suggestivi spazi dello storico di Roma, per un weekend all’insegna dello shopping, dei workshop, dei talk, degli showcase e dell’intrattenimento per grandi e piccini.

Un evento inclusivo, ricco di attività e ad , con l’iconica ed eclettica area Market di provenienti da tutta la penisola, perfetta per ricercare il regalo perfetto e fuori dagli schemi.

Non mancheranno neanche spettacoli folcloristici, laboratori creativi, incontri con ospiti e in Italia, e il migliore street food giapponese!

I tamburi giapponesi Taiko, il teatro “Comico dei Samurai”, showcase di Ikebana, Bonsai, Shodo, e la Vestizione del Kimono sono tra gli spettacoli che trasporteranno i visitatori in un’esperienza unica, sospesa tra la tradizione elegante del Giappone classico e l’hyper colorato della community pop/nerd contemporanea.

Presenti anche tanti laboratori nell’area Spazio bimbi dedicata ai più piccini con numerose attività di intrattenimento a misura delle famiglie e un’Area Arti Marziali che offrirà ai presenti performance sportive e conoscitive delle discipline e adatte a tutti.

L’area Experience sarà invece dedicata alla degustazione e alla preparazione del tè matcha tradizionale. Ci sarà anche uno spazio incentrato sui segreti della calligrafia tradizionale giapponese e la Sake Class, ovvero una zona, ove degustare il sake e partecipare al seminario dedicato.

Lo show cooking sui takoyaki di Dragon Ball a cura della sushi chef Micaela Giambanco (Mikachan) farà scoprire al pubblico questa delizia nipponica.

Ma non solo… novità assoluta di questa Christmas Edition dei Japan Days è il live cooking su prenotazione incentrato sui tamago sando dell’anime Bugie d’aprile con la lezione culinaria associata per tutti i partecipanti, che potranno apprendere come ricreare a casa questa specialità giapponese e ricevere in omaggio una gradita sorpresa proveniente direttamente dall’izakaya Mikachan

In conclusione, i Japan Days di Dicembre rappresentano un vero e proprio viaggio nella cultura giapponese, una manifestazione che invita i partecipanti a scoprire, imparare e vivere esperienze autentiche.

Si tratta di un’iniziativa che valorizza le diversità culturali e promuove un’armonia globale, ricordando a tutti l’importanza di un mondo interconnesso, dove le culture possono unirsi e arricchirsi reciprocamente.

Con eventi come questi, Roma si conferma una città aperta e accogliente, pronta a celebrare le meraviglie del mondo intero.

Il programma delle due giornate è consultabile su: www.mercatinogiapponese.it

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia