La rassegna Codice Teatro al San Babila di Milano prosegue con l’ultimo appuntamento della sua stagione.

Sarà in scena dal 19 al 29 dicembre, il musical “Il Miracolo di Marcellino”.

Con le musiche originali di Monsignor Marco Frisina e la regia di Antonio Melissa, è un musical per le feste di Natale per tutta la famiglia.

Il Miracolo di Marcellino nasce come libro per bambini scritto da J.M. Sanchez Silva, famoso scrittore per l’infanzia spagnolo, diventato celebre proprio per il suo Marcellino Pane e Vino scritto nel 1953 e che due anni dopo divenne uno dei maggiori successi di cinema spagnolo a livello internazionale. Una storia capace di commuovere adulti e bambini.

Quest’anno, grazie alla Game produzioni di Giovanna Gattino che ha fortemente voluto rimettere in scena quest’opera così magica e alla possibilità avuta grazie alla programmazione di Codice Teatro, il musical sarà in scena al Teatro San Babila di Milano. Lì, su quel palco, si ripeterà la magia.

