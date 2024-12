“Finta Nostalgia Live”, talento e la passione per il canto

Vocal Care è lieta di presentare “Finta Nostalgia Live”, un evento esclusivo che celebra il talento e la passione per il canto, che avrà luogo martedì 23 dicembre alle ore 21.00 presso GERMI – Luogo di Contaminazione (Via Cicco Simonetta 14/A, Milano).

Protagonisti della serata saranno gli allievi delle accademie Vocal Care, che si esibiranno in una combinazione di performance solistiche, duetti e interpretazioni corali. Una serata pensata per offrire al pubblico uno spettacolo variegato e coinvolgente, dove emozione e tecnica vocale si fondono in un’esperienza unica.

Tra i talenti di spicco, saliranno sul palco Sofia Evita, giovane artista con un’esperienza all’estero a X Factor, e Demodèe, una promettente voce del panorama musicale contemporaneo.

L’evento è organizzato sotto la guida di Danila Satragno, nota vocal trainer di artisti del calibro di Måneskin, Annalisa, Blanco, Irama, e molti altri. Cantante jazz e musicista affermata, ha collaborato con icone come Fabrizio De André, Pino Daniele e Mango. Vincitrice di premi tra cui Miglior Cantante agli Italian Jazz Awards e FIM come miglior Vocal Coach nazionale, è docente di canto Jazz al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e ideatrice del metodo Vocal Care®, utilizzato da cantanti, attori e speaker professionisti.

“Finta Nostalgia Live” promette di regalare al pubblico una serata all’insegna della scoperta e della bellezza vocale. I posti sono limitati: assicuratevi il vostro biglietto e lasciatevi trasportare dalla magia della musica.

Info & Biglietti:

https://www.mailticket.it/evento/45440/finta-nostalgia-live

https://www.germildc.it/evento/23-dicembre-finta-nostalgia-vocal-care/

