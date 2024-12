DL Cultura: stabilizzata norma per spettacoli dal vivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge Cultura, introducendo importanti misure a beneficio del settore dello spettacolo dal vivo. Tra queste, spicca la stabilizzazione della norma che consente l’organizzazione semplificata di concerti e attività di spettacolo dal vivo in venue all’aperto fino a 2000 spettatori, tramite la sola richiesta in SCIA.

Il provvedimento, già attivo in passato ma soggetto a rinnovi annuali tramite il decreto Milleproroghe, diventa ora strutturale e definitivo, ponendo fine a un’incertezza normativa che dipendeva dagli equilibri politici di fine anno.

“Desidero ringraziare il Governo, il Ministro Giuli e il Sottosegretario Mazzi – dichiara Carlo Parodi, Presidente Assomusica -. Abbiamo lavorato a lungo per confermare questa misura che è rilevante non solo per noi organizzatori ma anche per tutte le amministrazioni locali: Città metropolitane e Comuni. Potere operare in modo più semplice e snello aumenta il numero delle opportunità di eventi organizzati sui territori, dando alla cittadinanza una migliore e più importante offerta culturale”.

“Nel corso dell’iter di conversione del decreto ci auguriamo che possa venire data attuazione anche ad un ordine del giorno alla legge di bilancio che possa prevedere un credito di imposta per gli organizzatori profit di spettacoli dal vivo: il settore attende uno stimolo fiscale per essere ancora più competitivo”, conclude Parodi.

