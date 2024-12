Auto a benzina che consumano meno: modelli e consigli

Scegliere un’auto a benzina che consumi poco è il sogno di tutti gli automobilisti, visti anche i rincari del prezzo al barile del carburante. In un mercato sempre più attento alle esigenze ambientali e al risparmio, anche i produttori si sono dovuti adattare, le auto sono quindi diventate, via via, sempre più “attente” ai consumi.

Non solo: gli automobilisti hanno iniziato a considerare anche altre forme di risparmio e questo ha comportato grandi cambiamenti nel mercato della mobilità. Per esempio, oggi, chi non vuole impegnarsi in un acquisto può sempre ricorrere al noleggio a lungo termine, un’alternativa che permette di guidare un’auto sicura ed efficiente, senza preoccuparsi della burocrazia e della manutenzione.

Anche in questo mercato i consumatori si dimostrano attentissimi, è quindi chiaro che, ormai, il consumo di benzina è diventato una delle principali leve di acquisto o di noleggio nella scelta del veicolo.

Auto a benzina più efficienti: i modelli del momento

Tra i modelli di auto a benzina che si distinguono per consumi ridotti troviamo la Toyota Aygo X, una crossover compatta che combina dimensioni ridotte e un motore ottimizzato per percorrere oltre 20 chilometri con un litro di benzina.

Hyundai i20 è una city car che offre un eccellente bilanciamento tra comfort e consumi, con un motore efficiente sulle lunghe percorrenze.

Ford Fiesta continua a essere una scelta popolare, grazie al motore EcoBoost che garantisce buone prestazioni con un consumo contenuto.

Tra le proposte più interessanti si possono trovare anche la Volkswagen Polo, un’auto compatta ma spaziosa, con consumi contenuti e ottime prestazioni su strada. Citroën C3 è un’altra scelta valida, grazie al suo design moderno e ai consumi ridotti, perfetta sia per la città che per i viaggi. Infine, Peugeot 208 combina efficienza e tecnologia avanzata, risultando un’opzione ideale per chi cerca un’auto versatile.

Oltre a scegliere un’auto progettata per consumare meno, ci sono piccole strategie che aiutano a ridurre i costi del carburante: mantenere una velocità costante e moderata è uno dei modi migliori per ridurre il consumo di benzina. Evitare accelerazioni brusche e frenate improvvise non fa bene solo al portafoglio, perché preserva anche la durata del motore. Lo stesso vale per le gomme: solo alla pressione corretta contribuiranno a ridurre la resistenza al rotolamento, quindi a livellare i consumi.

Anche la manutenzione influisce sul consumo del veicolo: un motore ben curato lavora meglio e consuma meno.

L’opzione del noleggio a lungo termine per auto efficienti

Per i privati che desiderano un’auto a benzina moderna ed efficiente, senza dover affrontare i costi iniziali di acquisto, il noleggio a lungo termine si presenta come una valida alternativa.

La formula del noleggio, infatti, consente di avere accesso a modelli recenti e performanti con un canone mensile che include spesso assicurazione, manutenzione e assistenza.

Grazie al noleggio, è possibile avere accesso a questi modelli senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi, quindi concentrandosi solo sul piacere di guida e sul risparmio: grazie alla flessibilità di questa formula, i costi diventano prevedibili e non ci sono più brutte sorprese al rinnovo dell’RC o quando si accende una spia di guasto sospetta.

