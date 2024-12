Rho: monitoraggio cantieri, parco, impianti sportivi

L’ultimo monitoraggio cantieri voluto dal Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha riguardato diversi interventi in corso sul territorio.

Al Giardino Lea Garofalo, in via Goglio, sono in corso interventi di riqualificazione, ormai quasi ultimati. Qui erano presenti accanto al Sindaco l’assessora Valentina Giro, la dirigente ai Lavori Pubblici Annapaola Menotti, l’architetto Angelo Lombardi.

Gli operai hanno sistemato i giochi per i bambini, i vialetti utilizzati dalla Polizia Locale per i corsi di educazione stradale alle scolaresche, la ex fontana trasformata in fioriera con arbusti di oleandro. Sono stati collocati panchine in metallo e nuovi cestini dei rifiuti. Quattro tronchi di alberi tagliati di recente sono stati disposti ad anfiteatro e recuperati come sedute per le lezioni della Polizia Locale sul Codice della Strada. Un tabellone aiuta a ripassare le regole e uno spazio è dedicato alla sosta delle biciclette.

Al cantiere per dotare di refettorio la scuola Federici erano presenti l’assessore Emiliana Brognoli, l’ingegnere Annapaola Menotti e l’ingegnere Daniele Forcillo: qui si sta procedendo alla posa del tetto dopo avere collocato le ultime travi per la copertura. In primavera i lavori dovrebbero terminare per poi attivare i collaudi e la posa degli arredi. In settembre lo spazio per la pausa pranzo dovrebbe essere utilizzabile. Una parte del raccordo con la scuola verrà creata a lezioni terminate, in estate: permetterà anche un più semplice accesso alle aule da parte dei bambini con disabilità.

Il gruppo, cui si è unito l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, si è poi spostato al centro sportivo Molinello per visionare la copertura del campo da tennis più vicino al Play Village: la copertura è stata rifatta, sono stati verificati gli ancoraggi e modificate le luci e l’impianto di riscaldamento/refrigerazione. ASD Tennis senza barriere, presente con Elena Pasquetti e Gianni Gioia, ha ringraziato l’Amministrazione per i lavori svolti e ha ricordato la necessità di intervenire anche nell’altro campo, dove la tromba d’aria del settembre 2023 ha squarciato il telo di copertura: entro dicembre si dovrebbe provvedere a un intervento tampone per evitare infiltrazioni. Nella palestra più recente realizzata accanto alla storica palestra del Molinello, è stata aggiunta la tribuna per seguire le partite di basket o pallavolo. La struttura è stata completata con il corpo dei servizi igienici e un locale infermeria.

Nella foto gli amministratori e i tecnici comunali al campo da tennis, con gli esponenti di ASD Tennis senza barriere

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia