Venerdì 22 dicembre debutta in prima nazionale Un live podcast della compagnia Divano Project, collettivo di artisti emergenti. Lo spettacolo, che ha conquistato il riconoscimento del premio testinscena® del per la sua originalità e capacità di coniugare teatro e narrazione podcast, debutterà in prima assoluta a Milano.

Un live podcast è un’opera innovativa che esplora le sfumature della contemporaneità con una narrazione coinvolgente. La storia porta in scena quattro personaggi che, in uno studio di registrazione, tentano di dare vita a un podcast. Lungo il percorso, però, il confine tra realtà e finzione sfuma: le storie personali si intrecciano, i punti di vista si confondono, e i personaggi si perdono nelle narrazioni reciproche, offrendo una riflessione profonda sulla ricerca della verità e sull’autorialità, divenuta un concetto centrale nell’epoca della sovrainformazione e della disinformazione.

La giuria del premio testinscena® ha scelto Un live podcast per il suo esperimento audace di combinare scrittura teatrale e podcasting, una scelta che rispecchia il contesto contemporaneo dell’informazione e del racconto di sé. Con ironia e critica sociale, il progetto esplora il bisogno delle giovani generazioni di ritrovare un’identità all’interno di un mondo creativo, dominato dalla dalla spettacolarizzazione della narrazione. Ha suscitato interesse anche l’utilizzo di una narrazione propria dell’intrattenimento per affondare nella complessità della vita, scivolando tra diversi piani della contemporaneità.

Sinossi

Un live podcast ci porta in uno studio di registrazione condiviso da un gruppo composta da due attrici e due attori, ognuno con la propria storia e ambizioni, ma con approcci e visioni discordanti. Alessandra, Gionata, Maria e Michele intendono lavorare insieme ma invece di collaborare si rubano le storie a vicenda e cambiano le reciproche narrazioni. Ognuno di loro ha portato una storia diversa e personale. Michele ha raccontato di quando è stato rapinato e della volta in cui si è sentito più geloso in tutta la sua vita. Gionata ha portato la sua esperienza con le paranoie in metropolitana. Maria un dialogo silenzioso con suo padre e Alessandra un dialogo silenzioso con Maria. Davanti ai microfoni questa chiarezza però viene meno. Maria racconta la rapina di Michele, e Gionata interpreta Michele, che va a prendere la metro al posto di Gionata, Alessandra prima intervista Michele poi lo accusa di pedofilia. Maria obbliga Michele a rivivere la sua storia d’amore, Gionata interpreta Otello, Alessandra è un ladro e una fidanzata, la metro esplode. Le storie si mischiano, si distorcono, i punti di vista si ribaltano, nessuno è più padrone della sua storia e tutti sono rinchiusi nel podcast, prigionieri delle proprie narrazioni, e per uscirne, per riportarle alla verità originale devono distorcerle fino in fondo, trasformare quello che raccontano fino a che non gli appartiene più. Allora emerge una nuova verità, che come sempre è dolorosa, impersonale, distante. Forse collettiva. Forse bella.

La compagnia Divano Project

Divano Project è un collettivo nato da attrici e attori neodiplomati all’Accademia dei Filodrammatici, autori e regista diplomati alla Civica scuola di teatro Paolo Grassi. I membri si conoscono da tempo e condividono la passione per un teatro moderno che indaghi le problematiche della contemporaneità con lucidità e ironia. I compagni dei rispettivi corsi hanno un lungo percorso di formazione artistica condiviso ed esperienze di teatro indipendente ciascuno nelle proprie regioni d’origine. Questo è il loro primo progetto.

Alessandra Curia ha vinto il Premio Hystrio alla Vocazione 2024.

Il bando testinscena®

A decretare il progetto vincitore, la giuria composta da: Francesca Sangalli, drammaturga, autrice e sceneggiatrice; Claudio Chiapparino, direttore Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano; Sabrina Faller, giornalista culturale; Gianfranco Helbling, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona; Claudia Lombardi, presidente della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro; Ermanno Nardi, project manager di Industria Scenica; Donato Nubile, direttore artistico di Campo Teatrale. Il bando testinscena® è ideato e sostenuto dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro con i patrocini di LAC Lugano Arte e Cultura, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, Hystrio Trimestrale di arte e spettacolo; con il sostegno di Teatro Foce di Lugano, FIT Festival internazionale del teatro e della scena contemporanea, Campo Teatrale di Milano, Pastelle Media, e dei partner tecnici Cryms Information Technology e Cronoparty & Services.

