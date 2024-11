It’s Christmas Time! Torna il coro gospel One Spirit Inside

It’s Christmas Time! Il 16 Dicembre alle 21.00, sul palcoscenico del Teatro Pime torna il coro gospel One Spirit Inside che si esibirà nel tradizionale concerto di fine anno, giunto ormai alla undicesima edizione. Questo è, come sempre, il concerto di autofinanziamento, linfa vitale per continuare la solidarietà attiva, fine ultimo di questa associazione che ogni anno programma, organizza e finanzia concerti volti alla raccolta fondi per ospedali, enti del terzo settore e associazioni.

Così come l’Avvento è una tradizione natalizia che richiama all’attesa del Natale, It’s Christmas Time, anticipa il desiderio che l’attesa finisca e che accada qualcosa che tutti i cuori desiderano: la Pace.

Verranno interpretati brani di gospel contemporaneo e tradizionali natalizi dedicando ogni nota, oggi più che mai, alle vittime di guerre e atrocità, all’essere umano di qualsiasi etnia o religione, a chi vive in povertà e solitudine, a chi fatica ancora a sperare…

Trasportato e coinvolto dalla musica, il pubblico tornerà a guardare la vita con altri occhi, trovando nella bellezza che l’arte sa rivelare, la speranza di un mondo migliore.

L’occasione sarà resa ancor più speciale dalla straordinaria partecipazione del Maestro Enrico Intra, un’eccellenza del panorama musicale del Jazz italiano: pianista, compositore e direttore d’orchestra.

