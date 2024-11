Sinistra per Novate critica il Dup approvato in Consiglio

Riceviamo dal gruppo Sinistra per Novate e pubblichiamo

«Il consiglio comunale ha approvato il “Documento Unico di Programmazione” della nuova

amministrazione Palladino, che dovrebbe definire obiettivi per i prossimi anni. Riteniamo il

documento, approvato dalla sola maggioranza comunale, purtroppo carente, ambiguo, spesso fumoso, politicamente sguercio, tecnicamente lacunoso, non adeguato per molte esigenze cittadine e pieno di soluzioni inefficaci, contradditorie, dispersive e di difficile verifica. Il DUP assomiglia più ad una propaganda preelettorale che ad un serio documento di lavoro per l’ente comunale.

Sono definiti tantissimi obiettivi, ma non accompagnati da indicazione di “come” si vogliono

raggiungerli e soprattutto da “come si misura” il loro raggiungimento: a solo titolo di singolo esempio ci si pone l’obiettivo del “miglioramento della qualità della vita”, espressione però vuota se non si indica il modo con cui misuri l’eventuale (sic) miglioramento. Vediamo poi con stupore e dispiacere punti come la disattenzione ai quartieri Sud e Ovest di Novate, la delega generalizzata e incontrollata al “volontariato” (senza vincoli di competenza, capacità e responsabilità) per sopperire a servizi che dovrebbero essere invece erogati dal Comune stesso. Si aggiunge l’indicazione delle “famiglie come motore del cambiamento”, quando le famiglie hanno ben altre priorità: il diritto a vedersi assicurati servizi pubblici essenziali, minacciati dai tagli statali ai servizi di assistenza, il diritto ad accedere alla casa come bene primario, ad una scuola pubblica, gratuita, laica e a godere di un ambiente salubre.

Sono tante le famiglie che necessitano di un maggior supporto pubblico, e non solo quelle “con più di tre figli” (come indicato nel DUP, e a prescindere dal reddito!): ad esempio le famiglie unigenitoriali, fatte di genitori disoccupati o che dispongono di un ISEE basso.

Sul Polì ci sono seri rischi di rifinire nel pantano delle precedenti gestioni. Sul temi della

sicurezza si enfatizza il “nuovo” ruolo delle telecamere (anche private!) dimenticandosi della sicurezza sociale o sul/del lavoro, del contrasto alle infiltrazioni mafiose, della prevenzione delle violenze etniche o omofobiche; vengono persino previsti “Tavoli sull’educazione” a cui non dovrebbero partecipare le scuole(!), …

E l’elenco potrebbe andare avanti parecchio, ma purtroppo non abbiamo qui lo spazio

sufficiente. Novate non si merita questa disattenzione, questa bassa qualità di pianificazione. Novate non si merita questi rischi di cattiva gestione.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia