Rho: Bando per borse studio dedicate a studenti meritevoli

Aperto il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2023/2024, si potrà aderire fino al prossimo 2 dicembre 2024.

Si tratta di 40 borse di studio del valore di 200 euro per gli studenti che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria nell’anno scolastico 2023/2024. E di 31 borse di studio del valore di 200 euro per gli studenti che hanno superato l’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2023/2024. Infine, 20 borse di studio del valore di 350 euro per gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 una classe della scuola secondaria di secondo grado. Il bando è pubblicato sul sito www.comune.rho.mi.it.

Per ottenere le borse di studio i requisiti sono i seguenti

– Residenza nel Comune di Rho.

– Essere in possesso di una attestazione Isee in corso di validità non superiore a 10.000,00 euro per gli studenti che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria.

– Votazione conseguita nell’esame di Stato nell’anno 2023/2024 non inferiore a 8 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

– Votazione media non inferiore a 8 conseguita nella valutazione finale per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Le domande vanno presentate online tramite il link https://bit.ly/3LPZIcB, utilizzando CRS/CNS con PIN, CIE con PIN, o SPID livello 2.

Domande incomplete o senza documenti richiesti non saranno ammissibili.

Per Informazioni

Chiamare il numero 02 93332.253 (Lunedì e Mercoledì ore 9.00-11.00; Martedì e Giovedì ore 14.30-16.00), oppure scrivere a pubblica.istruzione@comune. rho.mi.it.

“Ogni anno l’Amministrazione stanzia fondi per questo importante obiettivo: premiare gli studenti che si distinguono per il loro impegno in diversi corsi di studio – commenta l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi – L’orgoglio dei genitori alla consegna delle “borse” ci dice quanto sia positivo incentivare un approccio positivo allo studio, cosa che potrà permettere di contare domani su giovani attenti e preparati per continuare a costruire una comunità migliore”.

Quest’anno due sono stati i bandi di assegnazione per le borse di studio, grazie al lavoro degli uffici e all’impegno dell’Amministrazione. I ragazzi assegnatari delle borse riferite all’anno scolastico 2022/2023 saranno premiati nella cerimonia del giorno 26 novembre 2024 dal Sindaco Andrea Orlandi.

