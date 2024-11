Manifatture Teatrali Milanesi sceglie di riallestire lo spettacolo che dieci anni fa ha inaugurato l’unione tra il Teatro Litta e Grock celebrando la tradizione teatrale della Commedia dell’Arte in un gioco sfrontato di “teatro nel teatro”.

Tutta la vicenda ruota attorno ad Arpagone e al suo bisogno di accumulare, alla paura di essere derubato, alle sue ridicole e insopportabili economie ma soprattutto all’aridità di un cuore che non ama niente e nessuno a parte la sua cassettina piena di denaro.

Sospettoso, iracondo ed egoista, Arpagone non esita a preferire il suo denaro ai figli e persino nel finale egli non si redime, continuando ad anteporre i beni materiali agli affetti familiari.

La rilettura di Valeria Cavalli prende spunto anche da L’improvvisazione di Versailles di Molière, di cui il protagonista è lo stesso autore, un’opera che mostra ciò che avviene dietro le quinte e la dicotomia uomo/attore, che fa nascere un’istintiva relazione e una complicità con il pubblico, portato così a contatto con la parte più segreta della rappresentazione teatrale.

Nella cornice di un teatrino mobile e decadente si rappresenta dunque L’avaro, recitato coralmente da un gruppo di guitti in un susseguirsi ritmico e dinamico di scene e controscene, in cui tutti i personaggi sono coinvolti in una congiura contro l’avaro e l’avarizia.

MTM Teatro Leonardo –

dal 10 novembre al 22 dicembre 2024

e dal 7 al 19 gennaio 2025

www.mtmteatro.it

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia