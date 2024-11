MTM BoccascenaCafè: Ipnosi e ricerca letteraria

Antonio Syxty coordina l’incontro mesmerico di lettura e presentazione di tre sfuggenti casi di scrittura di ricerca

Negli ultimi vent’anni circa, nel campo delle scritture che non si riconoscono nella categoria di “poesia”, numerosi libri e opere hanno ridefinito il paesaggio letterario, disegnando il profilo di quella che qualcuno definisce appunto “post-poesia”, oppure ricerca letteraria / scrittura di ricerca.

Si tratta perlopiù di pagine di ‘prosa in prosa’, che cioè non frequentano le spiagge serene o incrinate dei versi e nemmeno la natura prevedibile del romanzo; semmai giocano con l’impasto dei materiali della stretta contemporaneità, con i risultati dei motori di ricerca, passando liberamente dai modi del resoconto pseudo-sentimentale e solo apparentemente narrante a forme ironiche o addirittura scanzonate di critica al presente.

Al BoccascenaCafè del Teatro Litta, giovedì 21 novembre, si presentano tre voci di questo contesto, tre libri pubblicati dalla casa editrice TIC: “Sì”, di Alessandro Broggi, “Tre movimenti e una stasi”, di Michele Zaffarano, e “Oggettistica”, di Marco Giovenale.

Non è un caso che i rispettivi autori siano anche fra i fondatori, nel 2006, del sito gammm.org, che più di altri spazi web ha contribuito e contribuisce tutt’ora a tradurre in italiano materiali testuali che (in inglese o in francese) già dagli anni Novanta prefiguravano territori dell’immaginario radicalmente indifferenti alla letteratura di massa e ai suoi rigidi schemi e generi.

www.mtmteatro.it

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia