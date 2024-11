Milano: come muoversi meglio e in libertà?

Come muoversi meglio e in libertà? Perché serve tutelare la mobilità attiva e condivisa? Perché conviene utilizzare il mezzo pubblico? Sono solo alcune domande a cui si cercherà di dare risposta nel corso del Forum della Mobilità ‘Muoversi a Milano’ che si svolgerà dal 26 al 29 novembre, partendo dalla grande novità della M4 che unisce la città e dalla convinzione che la strada sia di tutti e tutte e debba diventare più sicura e accogliente.

“La sfida che stanno affrontando tutte le grandi città – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – è quella di cambiare in meglio, individuando insieme ai cittadini e alle cittadine come la mobilità possa influire positivamente su ambiente, sostenibilità e qualità della vita. Nella nostra città il cambiamento sta già avvenendo, perché l’apertura di una nuova metropolitana che attraversa la città, oltre a facilitare gli spostamenti, sta anche avvicinando quartieri che erano distanti e creando connessioni economiche, sociali e culturali”.

Il forum partirà martedì 26 novembre (Sala conferenze di Palazzo Morando in via Sant’Andrea 6, ore 9.30) con l’incontro ‘Muoversi a Milano. Nuova M4: la blu che unisce la città’. L’assessora alla Mobilità Arianna Censi farà il punto su quanto la nuova linea abbia inciso sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, insieme a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa nuova infrastruttura di trasporto pubblico. Mentre il contributo del report annuale di Amat, che esamina gli indicatori della mobilità a Milano, fornirà le basi per discutere di come sta cambiando il modo di muoversi in città. In chiusura è previsto un dialogo a due, tra l’assessora e la giornalista e scrittrice Rosa Teruzzi, che con le storie raccontate nei suoi libri della serie ‘I delitti del castello’ traccia uno spaccato del Giambellino, quartiere in cui si inserisce la nuova M4.

Il giorno successivo, il 27 novembre, il forum si trasferisce presso il Milano Luiss Hub, in via Azeglio 3, dove il punto focale dell’incontro si sposta sul tema dell’accessibilità e di come è possibile migliorare la vita delle persone consentendo di muoversi in autonomia. Lo spunto al dibattito lo darà Andrea Canevazzi, Specialista Area pianificazione e monitoraggio mobilità AMAT, che presenterà i principi fondamentali della progettazione universale, illustrando gli interventi e le opere realizzate dal Comune di Milano. Insieme all’assessora Censi interverranno il Delegato del Sindaco per le Politiche sull’accessibilità Comune di Milano Giuseppe Arconzo, il Vice Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Francesco Cusati, il Direttore Programmazione del Servizio di ATM Marco Pivi. È previsto un contributo di Simone Barlaam, nuotatore italiano e vincitore di quattro ori paralimpici.

Nel pomeriggio, nel corso del webinar realizzato in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Milano, si parlerà di sistemi di trasporto pubblico locale in ambito sovracomunale insieme a Carlotta Penati, Presidente Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, Salvatore Crapanzano, Componente della Commissione Mobilità e infrastrutture sostenibili, Ordine degli ingegneri della provincia di Milano e a Luca Tosi, Direttore Generale Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

La presentazione dell’indagine sulla mobilità della Consulta Studentesca Provinciale di Milano sarà lo spunto per parlare di strade più sicure e accoglienti il terzo giorno del forum. con l’incontro che si svolgerà giovedì 28, dalle 9 alle 13, al Museo del Risorgimento a Palazzo Moriggia in via Borgonuovo, 23. Dopo la presentazione da parte dei giovani studenti della loro ricerca, “Insieme per una mobilità migliore”, incentrata su un questionario sottoposto alla popolazione studentesca relativo alle modalità di spostamento casa-scuola, interverranno tra gli altri, la Vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo, Federico del Prete, Legambiente Lombardia e Ilaria Lenzi, Street for kids campaign, Clean Cities.

L’ultima giornata sarà dedicata alla presentazione del percorso partecipativo per la realizzazione delle linee guida per la mobilità attiva. L’evento, organizzato in collaborazione con la Task force per la sicurezza stradale e mobilità attiva, si svolgerà dalle 14 alle 16.30 presso l’aula consigliare di Palazzo Marino e, oltre all’assessora Censi e all’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione Gaia Romani, parteciperanno Marco Mazzei, Consigliere comunale, Presidente Sottocommissione Mobilità attiva e Accessibilità e coordinatore della Task Force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva e Guia Biscaro, Presidente della Consulta per la mobilità attiva e per l’accessibilità, insieme ad esponenti di C40 e di Clean Cities Italia.

Nell’ultima sessione dell’incontro si aprirà un confronto con le Presidenti e i Presidenti di Municipio con il contributo di Alice Arienta, Consigliera comunale e Presidente dalla Commissione Innovazione Comune di Milano.

