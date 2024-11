È stato raggiunto un accordo tra il Comune di Cusano Milanino e la Città Metropolitana di Milano sul progetto della nuova metrotramvia Milano-Seregno.

Riportando le parole del Sindaco Carla Pessina, “questo accordo rappresenta il termine di una vicenda di lungo corso e scongiura il pericolo di un ricorso al Consiglio di Stato, portando tutti gli attori coinvolti nel progetto ad ottemperare ai loro obblighi”, impegnando quindi anche Cusano Milanino a partecipare economicamente alla realizzazione del progetto.

Le parti hanno concordato una risoluzione che vede il Comune di Cusano Milanino, impegnato nella ratifica in Consiglio Comunale dell’accordo del 2010, e Città Metropolitana, che provvederà, oltre alle opere di compensazione già realizzate e in corso di realizzazione per il Comune, a investire ulteriori 180 mila euro per interventi sul territorio di Cusano Milanino, rafforzando così il proprio contributo per migliorare la mobilità sostenibile a livello locale.

L’Amministrazione comunale di Cusano Milanino ha lavorato in sinergia con Città Metropolitana al fine di recuperare l’accordo e la collaborazione perduta, contribuendo così, attivamente, alla realizzazione dell’opera che ritiene strategica e migliorativa per la Cittadinanza.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana, Daniela Caputo: “L’accordo raggiunto con il Comune di Cusano Milanino è il frutto di un serio lavoro istituzionale teso a fornire al territorio un’infrastruttura strategica che, una volta ultimata, migliorerà la vita di migliaia di persone. Sono fiduciosa che progressivamente supereremo le criticità che ci siamo trovati ad affrontare in questi mesi. Con il comune di Cusano Milanino continuerà il lavoro sinergico di cooperazione che porterà a individuare il miglior progetto per il territorio che risponda alle esigenze della città e dei suoi cittadini”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia