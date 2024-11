°Iniziativa in farmacia per i bambini: oltre 800 farmacie

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia (20 novembre), torna l’iniziativa di solidarietà sociale promossa in tutta Italia da Fondazione Francesca Rava, con l’obiettivo di donare medicinali e articoli baby-care a minori e famiglie indigenti. Cresce ancora il numero di farmacie aderenti; nel 2023, la Lombardia ha contribuito per il 26% al totale dei prodotti raccolti in tutto il Paese.

PER CONOSCERE LE FARMACIE CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA

Sono 834, in crescita del 15% rispetto al 2023, le “croci verdi” lombarde che quest’anno scenderanno in campo per la XII edizione di “In Farmacia per i bambini”, storica iniziativa benefica a favore di minori e famiglie in condizioni di povertà sanitaria, promossa da Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia ETS, con il Network KPMG e in collaborazione con Federfarma.

Dal 15 al 22 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebrerà il giorno 20, i cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti alla raccolta solidale per acquistare e donare medicinali da banco a uso pediatrico, alimenti e prodotti per l’infanzia, che i volontari della Fondazione Rava distribuiranno, poi, in Lombardia, a 237 enti impegnati a sostenere bimbi e ragazzi in difficoltà, in Italia e presso l’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien nella poverissima Haiti.

Le farmacie che partecipano al progetto sono così distribuite tra le diverse province: Milano 382, Monza Brianza 78, Varese 76, Bergamo 70, Como 55, Brescia 50, Lecco 24, Cremona 23, Mantova 22, Pavia 22, Sondrio 18 e Lodi 14. Lo scorso anno, la Lombardia aveva contribuito per oltre un quarto dei prodotti raccolti a livello nazionale, con 83.400 confezioni donate su un totale di 322.607: numeri che, di anno in anno, continuano ad aumentare, grazie alla generosità dei cittadini e al sostegno di numerose aziende amiche.

“La povertà porta in tante parti del mondo e anche nel nostro Paese a privare i bambini di farmaci e prodotti importanti per la loro salute e la loro crescita”, afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Diventa fondamentale rispondere con gesti concreti per aiutare le famiglie più indigenti, perché tutti insieme possiamo fare la differenza. Per questo motivo, fin dalla prima edizione, le farmacie lombarde hanno sempre aderito con entusiasmo alla raccolta solidale promossa da Fondazione Rava, iniziativa che ben si sposa con la vocazione sociale e territoriale della farmacia di comunità. Anche quest’anno, saremo in prima linea a fianco dei volontari, per consigliare i cittadini lombardi e invitarli a compiere un atto di generosità, dando il proprio contributo a sostegno di chi ha più bisogno”.

“Grazie di cuore a Federfarma Lombardia e alla Presidente Annarosa Racca per il prezioso sostegno sin dalla prima edizione di ‘In Farmacia per i bambini’ e per essere sempre al fianco della Fondazione Francesca Rava” dichiara Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. “In 11 edizioni abbiamo ulteriormente potenziato questa importante iniziativa nazionale che rappresenta una risposta sempre più efficace e concreta per contrastare l’escalation della povertà sanitaria. Abbiamo fatto tanta formazione dedicata ai farmacisti e inaugurato il secondo Punto Pediatrico gratuito per i minori in povertà economica e sanitaria a Ponte Lambro, quartiere di Milano. Continua a pieno regime anche l’attività nelle farmacie di strada a Baranzate di Bollate (Milano) e a San Giovanni in Persiceto (Bologna), due aree di grande bisogno. Solo unendo le forze possiamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo numero 3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute per tutti, a tutte le età, con il farmacista al centro. Dal 15 al 22 novembre vi aspettiamo tutti in Farmacia per i bambini!”.

“In farmacia per i bambini” intende anche sensibilizzare sui diritti dei minori. Tema guida del 2024 sarà “La salute su misura”, per porre l’accento sull’importanza di un approccio globale alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al monitoraggio delle malattie fin dai primi anni di vita, sulla base delle caratteristiche di ciascun individuo.

