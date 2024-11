Gwen Stefani: nuovo album in studio intitolato “Bouquet”

Gwen Stefani è tornata! La popstar ha pubblicato il nuovo album in studio intitolato “Bouquet”

Si tratta del primo disco pubblicato da Gwen in oltre 7 anni ed è disponibile da ora sulle piattaforme digitali e in formato fisico CD, LP colorato (le versioni in esclusiva sullo shop Universal Music Italia sono LP champagne, pink peony, mentre su Discoteca Laziale è disponibile in versione limitata colorata con orchid cover alternativa).

“Bouquet rappresenta tutto ciò che sono stata e ciò che sono diventata. Ogni canzone è stata selezionata come fosse un fiore a comporre un bouquet del passato e del presente, e per creare il seme della speranza verso il futuro.” – racconta Gwen.

Il disco è stato registrato ‘alla vecchia maniera’ con una full band agli Smoakstack Studios e con il produttore pluripremiato Scott Hendricks.

In una recente intervista, Gwen ha dichiarato che la nuova musica s’ispira a gemme radiofoniche dal sapore pop-rock degli anni ’70: “riflette il tipo di musica che ascoltavo nella mia Station Wagon mentre guidavo per andare in chiesa. Yacht rock, anche se all’epoca non si chiamava ‘yacht rock’. Il tipo di musica che ascolto anche ora”.

L’intuizione, la vulnerabilità, la fiducia e l’onestà emotiva che Gwen Stefani mostra nel nuovo singolo – per non parlare delle sue sonorità senza tempo – offrono un indizio di come sarà il nuovo album.

Ovviamente Gwen ha sempre saputo tenere sulle spine il suo pubblico, la sua forza comunicativa fanno parte del suo fascino perenne e dell’influenza che continua ad avere tutt’ora nel business musicale.

Tracklist “Bouquet”:

Somebody Else’

Bouquet

Pretty

Empty Vase

Marigolds

Late to Bloom

Swallow My Tears

Reminders

All Your Fault

Purple Irises (feat. Blake Shelton)

