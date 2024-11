BELIEVE ITALIA per MILANO MUSIC WEEK. Ecco gli appuntamenti

Un confronto al vertice e due panel di grande interesse alla Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano, un’intera giornata di “takeover” in una venue particolare ed affascinante come il Ronin: per l’edizione 2024 della Milano Music Week Believe Italia mette in campo una presenza di alto livello, come mai in passato.

In un anno di soddisfazioni per Believe Italia, con ottimi risultati complessivi per le varie divisioni e la notevole crescita e consolidamento del brand M.A.S.T., non poteva mancare una presenza importante alla Milano Music Week, uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo dell’industria discografica italiana. In questa edizione 2024 si alza infatti ulteriormente il livello, rispetto a quanto fatto un anno fa e nelle edizioni passate. Anche quest’anno si riconferma la presenza in vari contesti come panelist ed esperti, a partire da quello in cui il Managing Director di Believe Italia, Luca Daher, si incontra e confronta coi suoi pari grado di BMG, Sony, Universal e Warner in un talk moderato da Francesco Prisco de Il Sole 24 Ore, giovedì 21 novembre alle ore 11:00 alla Sala Viscontea del Castello Sforzesco: un autentico incontro al vertice della discografia italiana.

Believe Italia come mai in precedenza curerà quest’anno in prima persona la realizzazione di diversi appuntamenti che promettono di essere contesti di incontro, confronto ed analisi decisamente interessanti e significativi.

Si inizia martedì 19 novembre, anche in questo caso nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano, quando a partire dalle ore 15:00 ci saranno due panel decisamente strategici nell’“intercettare” le coordinate più incisive della contemporaneità. Il primo, dal titolo “Indipendenti da chi?”, moderato dal giornalista Damir Ivic, vede la partecipazione delle “guide” di due importanti etichette indipendenti italiane (Francesco Aneloniper Dischi Sotterranei ed Enrico Molteni per La Tempesta) insieme al frontman dei Fast Animal Slow Kids Aimone Romizi, discuteranno con Dario Falcini, caporedattore di Rockit – il magazine indie italiano per eccellenza – e con Marco Danelli, Editorial & Marketing Partnerships Senior Leader di Believe Italia, le prospettive passate, presenti e future di tutto ciò che è “indie” ed “indipendente”: definizioni che in Italia, soprattutto in questi ultimi anni, sono diventate molto più di difficile interpretazione, nel bene e nel male. Dare oggi ricette, analisi e risposte “comode” e veloci può portare ad un risultato immediato e facile, ma può anche avvelenare pozzi e radici: ragionare su cosa siano davvero e dove portino oggi esteticamente, eticamente ed economicamente i concetti di “indie” e di “indipendenza” è cruciale come non mai.

A seguire, alle ore 16:00, sarà il turno de “Il potere dei sample”: un altro tema molto importante viene analizzato in profondità. Oggi sample e remix (e quindi, di rimbalzo, il controllo delle edizioni) stanno di nuovo rimescolando le carte in tavola: lo stanno facendo non solo nel campo urban e dance – come accadeva in origine – ma anche nel campo del mainstream vero e proprio. Anzi, spesso e volentieri proprio lì, nel modo in cui essi vengono gestiti, si gioca per una produzione discografica il confine tra piccolo cabotaggio e successo trasversale. Sono però terreni complessi in cui orientarsi – e su cui battagliare. Quali sono le vie e le strategie migliori, per muoversi con più efficacia? Luca Daher, Managing Director di Believe Italia, ne discute con un gigante del settore come il fondatore della Time Records Giacomo Maiolini, col giornalista Damir Ivic e con gli avvocati Allegra Bonomo e Teodoro Gargiulo, professionisti altamente specializzati nelle mille questioni riguardanti l’industria musicale, i diritti d’autore e di esecuzione, i contratti discografici.

Giovedì 21 novembre per Believe Italia il fulcro delle operazioni si sposta in uno dei posti più interessanti della “nuova” Milano: il Ronin, spazio polivalente di grande e particolare fascino incastonato nella zona di Paolo Sarpi, una delle più particolari e dinamiche del capoluogo lombardo. Si parte già dal mattino, con“Musica e salute mentale: rompi il silenzio!”: un particolare momento di confronto ideato e realizzato assieme a Rockol, partner privilegiato di questo particolare “takeover” della venue milanese operato da Believe. Una delle firme di punta di Rockol, Gianni Sibilla, terrà dei colloqui “one on one” con vari protagonisti della musica italiana contemporanea della nuova generazione (Mida, Sethu) ma anche con carismatici rappresentanti della scena indipendente italiana (Paolo Benvegnù). Anche il Managing Director di Believe Italia, Luca Daher, sarà intervistato in profondità sull’argomento. Il tutto sfocerà in una serie di materiali scritti e video che verranno editati e pubblicati con la necessaria attenzione e sensibilità che un tema così delicato (ma anche così cruciale) comporta.

Successivamente – con inizio alle ore 17:00, ingresso aperto al pubblico su prenotazione – il panel “Speed Of Sound” moderato dal giornalista di Rockol Claudio Cabona (una delle penne più attente all’evoluzione dei nuovi suoni nel pop) porterà Paolo Colavolpe, Head Of M.A.S.T., a confrontarsi senza filtri con tre dei più talentuosi producer della nuova generazione, Bobo, Brail ed Estremo, così come con Martina Giannitrapani, una delle A&R più acute ed attente nel campo del pop italiano contemporaneo: il risultato sarà un punto su quanto la musica-che-gira-intorno di casa nostra stia finalmente scoprendo il “suono” in tutta la sua potenza, tra suggestioni urban, vibrazioni iper-contemporanee e la necessità comunque di costruire canzoni efficaci.

Non mancheranno in questa lunga giornata al Ronin anche eventi che vedranno protagonista TuneCore, realtà che è parte integrante del gruppo Believe ed è leader mondiale nel campo della distribuzione digitale di stampo più DIY: da un’edizione speciale al mattino del format “Focus On The Game” creato dal rapper Egreen (uno dei nomi più di “peso” nella scena hip hop italiana, che ha scelto da anni TuneCore come partner privilegiato), con ospiti di peso che discutono sulle strategie da adottare per “sopravvivere” all’industria musicale, fino ad uno showcase serale a partire dalle ore 21:30 con alcune delle più affilate realtà musicali emergenti della Gen Z, selezionate congiuntamente da Rockol e TuneCore: Anna Castiglia, The Snookers, Montag, Klaus Noir, Ethan, Niveo, Chyky. Ingresso anche in questo caso aperto al pubblico, ma sempre su prenotazione.

Immancabile ovviamente, in questo lungo “takeover” del Ronin di giovedì 21 novembre, il momento aperitivo. Tra le 19:00 e le 21:00 amici, colleghi, addetti ai lavori potranno scambiarsi opinioni e chiacchiere, godendosi una selezione musicale a dir poco di spessore e prestigio – in console, infatti, Estremo. Quest’ultimo sarà protagonista di “Outpump: Estremo – ERA Listening Party”, un appuntamento molto speciale, la sera di venerdì 22 novembre alle 21:00 ai Dazi, altro quartier generale della Milano Music Week 2024, evento realizzato assieme ad Outpump, magazine leader in Italia nel campo della cultura urban, tra musica, moda e lifestyle.

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI DI BELIEVE ITALIA, MILANO MUSIC WEEK 2024

Martedì 19 novembre, Sala Viscontea, Castello Sforzesco, Milano:

ore 15:00: “Indipendenti da chi?” (ingresso libero con prenotazione su Dice)

ore 16:00: “Il potere dei sample” (ingresso libero con prenotazione su Dice)

Giovedì 21 novembre, Ronin, Milano:

ore 11:00: “Strategie di leadership delle etichette discografiche tra innovazione tecnologica e mercato globale” (ingresso libero con prenotazione su Dice)

ore 12:00: Egreen presenta “Focus On The Game” (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite)

ore 15:00: “Musica e salute mentale: rompi il silenzio!” (su invito)

ore 17:00: “Speed Of Sound” (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite)

ore 21:00: Anna Castiglia, The Snookers, Montag, Klaus Noir, Ethan, Niveo, Chyky (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite)

Venerdì 22 novembre, Dazi, Milano:

ore 21:00: “Outpump: Estremo – ERA Listening Party” (ingresso libero con prenotazione su Dice)

