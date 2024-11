Il progetto Città metropolitana Spugna sviluppato da Gruppo CAP e Città metropolitana di Milano ha ottenuto il riconoscimento “Premio Sviluppo Sostenibile 2024”, classificandosi al primo posto nella categoria Neutralità climatica e soluzioni Nature Positive.

Il progetto, finanziato dal PNRR per i Piani Urbani Integrati, prevede infatti una pianificazione urbanistica di interventi Nature Based come strumento per ridurre le inondazioni, conservare l’acqua per i periodi di siccità e ridurre l’inquinamento idrico, per un territorio più adattivo al cambiamento climatico.

La cerimonia di assegnazione del premio si è svolta a Rimini, in occasione di Ecomondo, l’evento di riferimento per i settori della green and circular economy. A ritirare il premio sono stati Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP e Paolo Festa, consigliere delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Milano.

