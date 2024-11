Grande successo di pubblico per la 14ª edizione di LIBRIAMOCI. LEGGERE OVUNQUE, LEGGERE COMUNQUE, la rassegna che si è svolta nella settimana tra il 10 e il 17 novembre a LA SPEZIA, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027, e che ha visto coinvolte oltre 1500 persone ai 27 incontri.

«La quattordicesima edizione di Libriamoci si è conclusa con grande successo, con una straordinaria partecipazione e con un programma ricco di ospiti di alto livello, tra cui il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco, Marco De Paolis, Dario Vergassola e molti altri – dichiara il Sindaco de La Spezia Pierluigi Peracchini – Questa manifestazione è tra le più attese e apprezzate dalla cittadinanza, grazie a un programma che risponde alle esigenze di un pubblico variegato. Quest’anno, per la prima volta, Libriamoci ha triplicato gli appuntamenti, iniziando con l’anteprima a maggio, proseguendo in estate con Libriamoci d’Autore e concludendosi a novembre con autori di calibro nazionale. Continueremo a investire in Libriamoci, arricchendo ulteriormente il calendario e confermandolo come un appuntamento culturale fondamentale, capace di stimolare riflessione e aprire la mente verso il futuro».

«Un’edizione felicemente densa di appuntamenti – dichiara il coordinatore artistico Alessandro Maggi – che, dopo l’anticipazione di maggio e le presentazioni dei libri di scrittori del territorio, ha visto nell’ultima settimana appena terminata la partecipazione di un pubblico di ogni età, grazie a una diversificazione di proposte che ha ribadito la straordinaria importanza della letteratura in tutte le sue sfumature e declinazioni».

La rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia è stata protagonista indiscussa della cultura spezzina nel corso del 2024, che per la prima volta ha determinato una svolta di tutta la manifestazione.

Il momento clou della manifestazione è stato raggiunto dal 10 al 17 novembre con il coinvolgimento di oltre 30 autori di calibro nazionale, il cui filo rosso è stato il tema del futuro. “Voce del verbo: futuro!”, infatti, ha segnato tutta la rassegna Libriamoci 2024, una vera e propria esortazione a conoscere le sfide del futuro attraverso le vie della letteratura, della poesia, delle nuove tecnologie e del rapporto con la natura.

Nel corso della manifestazione, inoltre, sono stati consegnati i premi come “Miglior lettore delle Biblioteche 2024” a chi ha preso in prestito il numero maggiore di libri dalle Biblioteche Civiche e alle scuole che hanno partecipato e vinto il concorso di scrittura “Immagina il futuro” lanciato dal Sistema Bibliotecario Urbano.

