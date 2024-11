Il Lions Club di Paderno Dugnano è lieto di annunciare una Serata di Gala a scopo benefico, in programma per il 26 novembre 2024 presso l’esclusivo Hotel de la Ville di Monza. Questa serata speciale avrà un obiettivo fondamentale: sostenere il “Progetto di Educazione all’Affettività” un’iniziativa dedicata a guidare e sensibilizzare i giovani sulle emozioni e le dinamiche affettive, in collaborazione con il Comune di Paderno Dugnano.

L’evento offrirà un’esperienza culinaria di alta gastronomia con la straordinaria partecipazione del Resident Chef Fabio Silva e dello Chef Surrealista Marco Assaggia, entrambi pronti a incantare gli ospiti con piatti unici e sofisticati. Per accompagnare queste delizie, verranno serviti pregiati vini della Cantina Teo Costa e Champagne della rinomata Maison J.H. Quenardel.

Un Progetto per il Futuro dei Giovani

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al “Progetto di Educazione all’Affettività,” un’importante iniziativa che si rivolge agli studenti delle scuole di Paderno Dugnano, finalizzata a promuovere la consapevolezza emotiva e a prevenire il disagio giovanile. Realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’AIDD – Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile, questo progetto mira a costruire una comunità più forte e consapevole.

Inoltre, per rendere la serata ancora più speciale, sarà organizzata una lotteria benefica con premi prestigiosi, tra cui un prezioso quadro raffigurante Marilyn Monroe, opera dell’artista Fabrizio Vendramin (vincitore di Italia’s Got Talent), una selezione di eccellenti vini della Cantina Teo Costa (Langa, Roero e Monferrato), e una bottiglia di Champagne offerta dalla rinomata cantina J.H. Quenardel.

