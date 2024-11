La tech school italiana Develhope e Fondazione Vodafone hanno lanciato un bellissimo progetto per la formazione e l’inserimento lavorativo, in ambito Data Analytics e Intelligenza Artificiale , di giovani dai 18 ai 29 anni , che non studiano e non lavorano, grazie all’assegnazione di 20 borse di studio .

L’iniziativa prevede un percorso formativo gratuito della durata di sei mesi in cui i beneficiari delle borse di studio potranno acquisire tutte le competenze più richieste dalle aziende in ambito tecnologico e le soft skills indispensabili. Al termine del corso, i giovani saranno affiancati e supportati nella ricerca di un lavoro.

Il progetto si inserisce in un contesto che vede l’Italia come uno dei Paesi dell’Unione Europea con la quota più bassa di persone con competenze digitali almeno di base, con una distanza dalla media di quasi 10 punti percentuali. A confermarlo è anche Confartigianato che, in una recente analisi, ha rivelato che nel nostro Paese mancano 362 mila lavoratori con abilità necessarie per gestire tecnologie di intelligenza artificiale, cloud computing, Industrial Internet of Things (IoT), data analytics e big data, realtà virtuale e aumentata e blockchain.

