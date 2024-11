Nell’ambito di Bookcity 2024 si è svolto a Palazzo Lombardia l’evento “ICOM Italia Pop-Up Library: I musei nel loro divenire”, organizzato da ICOM Italia e Regione Lombardia e coadiuvato da AIB (Associazione Italiana Biblioteche – Lombardia) e ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Lombardia).

L’iniziativa, dal grande valore culturale per il territorio lombardo, prende spunto dalla valorizzazione della Biblioteca “Marzio Tremaglia” (intitolata nel 2019 all’ex assessore alla cultura e trasparenza di Regione Lombardia scomparso prematuramente nel 2000), sancita lunedì 4 novembre dal protocollo d’intesa sottoscritto dall’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso con Valeria Arrabito (Segretaria Generale ICOM Italia), Gabriele Locatelli (Presidente ANAI Lombardia) e Cristina Gioia (Presidente AIB Lombardia).

L’EVENTO

L’iniziativa “ICOM Italia Pop-Up Library: I musei nel loro divenire”, pensata come la fase di start-up della nuova biblioteca “Marzio Tremaglia”, ha visto la partecipazione di professionisti del settore, studenti e appassionati, ma anche figure chiave nella storia di ICOM Italia e della biblioteca stessa.

L’evento ha dato innanzitutto la possibilità ai partecipanti di esplorare il patrimonio custodito nella biblioteca, di approfondire la storia della biblioteca, il suo impatto e la sua evoluzione nel corso degli anni, e di accedere a oltre 200 titoli disponibili nell’angolo del “booksharing”.

Il convegno che ne è seguito ha fatto conoscere i personaggi, le istituzioni, le dinamiche di crescita con difficoltà e successi che negli anni hanno caratterizzato la storia della Biblioteca “Marzio Tremaglia”, accompagnando il pubblico in un percorso di consapevolezza sulle conquiste degli ultimi 50 anni dei luoghi della cultura, oggi più che mai centri partecipati in costante evoluzione.

Dopo il videomessaggio dell’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, che ha ribadito l’importanza della firma del protocollo d’intesa, che segna la nascita di un nuovo polo formativo, la creazione di un centro di eccellenza, dove studenti, professionisti della cultura e cittadini possano crescere, confrontarsi e sviluppare idee; diversi sono stati gli interventi che, tenendo come punto di riferimento il nuovo corso della Biblioteca “Marzio Tremaglia”, hanno offerto diversi spunti di riflessione sul ruolo strategico per il futuro delle nostre comunità degli operatori della cultura e dei luoghi della cultura: musei, archivi e biblioteche.

Dal bisogno di integrare i materiali cartacei e digitali per favorire il dialogo tra il patrimonio e le attività in corso, aprendo la divulgazione scientifica a un pubblico più ampio per nuovi orizzonti di conoscenza, come ha sottolineato Michele Lanzinger, già direttore del MUSE di Trento e Presidente di ICOM Italia; all’importanza del MAB, di fronte ai rapidi cambiamenti culturali, di rafforzare l’alleanza tra operatori culturali e di centri polifunzionali, così come di sostenere un centro polifunzionale per favorire la formazione e la crescita professionale, come precisato da Cristina Gioia, Presidente AIB Lombardia.

Dal rimarcare l’importanza capillare sul territorio di musei, biblioteche e archivi, sono fondamentali e capillarmente presenti sul territorio, nonché di eventi come il prossimo Convegno MAB a Brescia nel maggio 2025, evidenziato da Vincenzo Tedesco, Consigliere ANAI; alla necessità che la tutela e valorizzazione del patrimonio, in particolare quello archivistico e bibliografico, procedano insieme, rendendolo accessibile attraverso percorsi strutturati con ben precise scelte politiche, come ha messo in evidenza Annalisa Rossi, Dirigente alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia.

