Al Teatro Franco Parenti: la tragicommedia ‘Note a margine’

Dal 7 al 15 novembre I Gordi, compagnia residente del Parenti al loro quarto lavoro dopo Sulla morte senza esagerare, Visite e Pandora (spettacolo selezionato alla Biennale Teatro di Venezia 2020) portano in scena – nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti – Note a margine una tragicommedia sulla morte, il lutto e i diversi modi di reagire di chi resta.

La guida del regista

Guidati dal regista Riccardo Pippa, la compagnia continua l’indagine su una forma teatrale che si affida al gesto, ai corpi con e senza maschere, a una parola-suono scarna e essenziale che supera le barriere linguistiche.

Il rituale della morte

Una veglia funebre: la bara aperta, alcuni paramenti e qualche visitatore. Nei rituali la morte deve sembrare un riposo, il defunto ancora presente, il dolore unanime e la cerimonia aderente alle ultime o presunte volontà. Ma queste premesse s’infrangono sempre contro le diverse verità dei congiunti, gli imprevisti, l’impaccio e i differenti modi di affrontare un lutto.

Così la cerimonia diviene un’ultima tragica commedia della vita.

Note a margine sono quei gesti e quelle parole dedicate a chi ormai non c’è più. Sono ogni sconfinamento o “smarginatura” che tenta di comprendere l’incomprensibile; sono metafora di quella sensazione profondamente umana di essere parte di una storia senza contorni che ci precede, ci accompagna e non finisce con noi.

Guardiamo la realtà attraverso maschere di cartapesta, figure familiari, presenti, che raccontano, senza parole, gli ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontiamo storie semplici con ironia, per parlare, anche oggi, della morte, sempre senza esagerare. – Riccardo Pippa

Note a margine

I Gordi / Teatro Franco Parenti

regia Riccardo Pippa

con Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Daniele Cavone Felicioni, Antonio Gargiulo, Zoe Guerrera, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Maria Vittoria Scarlattei, Matteo Vitanza

scene Anna Cingi

disegno luci Alice Colla

costumi Ilaria Ariemme

cura del suono Luca De Marinis

elettricista tournée Alice Colla

assistente volontaria alla drammaturgia Federica Cottini

assistente volontaria ai costumi Melina Koschier

direttore dell’allestimento Marco Pirola

sarta Marta Merico

scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti

costumi realizzati dalla sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni

produzione Teatro Franco Parenti / TPE – Teatro Piemonte Europa / LAC Lugano Arte e Cultura con il sostegno di Next-laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo

Durata: 60 minuti

La compagnia

I Gordi sono una compagnia teatrale indipendente fondata nel 2010. Il nome è tutto un programma: un neologismo con molteplici richiami. Da un lato “gordus” in latino significava “sciocco”, dall’altro in spagnolo la parola significa fortunato, ma anche “grasso” con un chiaro riferimento all’Accademia, che accomuna i membri della Compagnia. Nel 2015, grazie al bando FUnder35, lavorano sul canovaccio di una “morte maldestra” che deve svolgere il suo mestiere.Ilaria Ariemme inventa insieme alla compagnia le maschere dello spettacolo che prende in prestito il titolo Sulla morte senza esagerare dalla poetessa polacca Wislawa Szymborska. Lo spettacolo porta Andrée Ruth Shammah a produrre i progetti successivi Visite e Pandora.

Dal 2017 nasce una relazione artistica e produttiva con il Teatro Franco Parenti e nel 2019 la Compagnia riceve il Premio Hystrio-Iceberg che menziona I Gordi come uno dei gruppi più interessanti della scena teatrale italiana. Nel 2020 ricevono il Premio nazionale della critica teatrale e nello stesso anno debuttano con lo spettacolo “Pandora” alla Biennale di Venezia.I loro spettacoli sono “Sulla morte senza esagerare”, “Visite” e “Pandora” e compongono un’ideale trilogia sul tema della “soglia”.

Oggi il Teatro Franco Parenti, di cui Shammah è direttrice, sostiene la compagnia anche nella distribuzione estera.

ORARI

giovedì 7 Novembre – 21:00

venerdì 8 Novembre – 19:45

sabato 9 Novembre – 19:45

domenica 10 Novembre – 16:15

martedì 12 Novembre – 20:00

mercoledì 13 Novembre – 19:45

giovedì 14 Novembre – 21:00

venerdì 15 Novembre – 19:45

PREZZI

SETTORE A (file A–I)

intero 30€; under26/over65 22€; convenzioni 25€ (valide anche sabato e domenica)

SETTORE B (file L–R)

intero 22€; under26/over65 15,50€; convenzioni 18€

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 15€; under26/over65 10,50€; convenzioni 12€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

