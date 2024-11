Sanremo giovani, online i brani dei 24 finalisti in sfida

Da ieri, giovedì 31 ottobre, è possibile conoscere tutti i 24 brani dei finalisti di Sanremo Giovani che, a gruppi di 6, si sfideranno da martedì 12 novembre, in seconda serata su Rai 2 (in simulcast anche su Radio2) nella trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, prima per accedere alla “semifinale” del 10 dicembre per poi approdare alla finale del 18, su Raiuno, che decreterà le 4 Nuove Proposte di Sanremo 2025.

I 24 videoclip, in ordine alfabetico, sono disponibili sul sito ufficiale del Festival di Sanremo, www.sanremo.rai.it.

