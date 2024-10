Tananai: uscito il nuovo album “Calmocobra”

L’attesa è finita!

Tananai ha pubblicato, il suo nuovo album “Calmocobra”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici.

Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite e preceduto dai singoli “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino) e “RAGNI”, “CALMOCOBRA” porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita, senza inseguire per forza a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste ma è solo una costruzione sociale, decisa da qualcun altro.

Al centro delle canzoni di “CALMOCOBRA” sono i rapporti umani e in particolare come questi fanno sentire l’artista, l’emozioni che ne scaturiscono.

“Calmocobra” è da ora disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard. In esclusiva sullo Shop Universal, inoltre, è possibile comprare le speciali versioni CD e LP autografate, musicassetta e LP Picture Disc.

Insieme a uno dei prodotti musicali disponibili sullo Shop Universal, è possibile acquistare la limitatissima Levi’s®️ Trucker Jacket “CALMOCOBRA”, personalizzata da Levi’s®️ in esclusiva per Tananai, e anche il merchandising esclusivo scegliendo tra 14 sticker personalizzati “CALMOCOBRA”, 5 patch acquistabili singolarmente e il portachiavi “CALMOCOBRA”.

Scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi, “CALMOCOBRA” è il secondo album dell’artista, dopo il successo del suo primo progetto discografico “RAVE, ECLISSI” (triplo disco di platino e in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023), contenente le multiplatino “BABY GODDAMN” (quintuplo disco di platino), “TANGO” (sestuplo disco di platino), “SESSO OCCASIONALE” (triplo disco di platino), “ABISSALE” (triplo disco di platino) e i dischi d’oro “PASTA” ed “ESAGERATA”.

Tananai tornerà a esibirsi sui palchi dei palasport delle principali città italiane con il “CALMOCOBRA LIVE 2024” per tutto il mese di novembre a partire dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 e proseguendo poi per un doppio appuntamento all’Unipol Forum di Milano lunedì 4 e martedì 5, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it

Frecciarossa è Treno Ufficiale di “CALMOCOBRA LIVE 2024”.

Prima di cantare con il pubblico nei palasport, Tananai incontrerà i fan nell’instore tour, che partirà venerdì 18 ottobre da Roma, per poi continuare a Napoli sabato 19, Torino lunedì 21, Bologna martedì 22, Milano mercoledì 23, Palermo giovedì 24, Bari venerdì 25 e concludendo a Verona sabato 26.

“CALMOCOBRA” TRACKLIST

FANGO

BOOSTER

RAGNI

PUNK LOVE STORIA

ANDRONE

VANIGLIA

GUARDA COSA HAI FATTO

VELENO

NESSUN CONFINE

STORIE BREVI con ANNALISA

MARGHERITA

RADIOHEAD

