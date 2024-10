La band pluripremiata vincitrice ai Grammy Awards IMAGINE DRAGONS e l’artista multiplatino ERNIA pubblicano la nuova versione di “TAKE ME TO THE BEACH”, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio da ieri 18 Ottobre.

Dopo il duetto con la superstar latina J Balvin in “Eyes Closed”, il nuovo singolo rappresenta una inedita ed interessante collaborazione per la band. Un incontro musicale, dunque, tra hitmaker assoluti: da una parte gli IMAGINE DRAGONS – un fenomeno globale da oltre 74 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 160 miliardi di stream totali – e dall’altra ERNIA che, con 40 dischi di Platino, 19 Oro e 2.5 miliardi di stream complessivi, è uno dei maggiori rappresentanti della scena urban in Italia.

“TAKE ME TO THE BEACH”, la cui versione originale è contenuta in “LOOM” ovvero il sesto album in studio degli Imagine Dragons uscito quest’estate, è una canzone che affronta i temi della libertà personale e della ricerca di un rifugio lontano dalle pressioni sociali.

Il ritornello, infatti, è un inno che simboleggia il desiderio di fuggire in un luogo dove si possono trovare pace e tranquillità. Con il suo stile distintivo che mescola rap, sonorità più melodiche e testi mai banali, ERNIA rafforza il significato della traccia che ha subito il sapore di hit.

Gli IMAGINE DRAGONS si sono recentemente imbarcati per il loro “LOOM WORLD TOUR” che li vedrà arrivare anche in Italia il prossimo anno per 4 immancabili appuntamenti: 27 maggio 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano (nonché l’anteprima del tour europeo), 18 e 19 giugno allo Stadio Euganeo di Padova (entrambe sold out), 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (sold out).

La band tornerà così nel Bel Paese a due anni di distanza dall’ultimo concerto al Circo Massimo di Roma davanti a 70 mila persone registrando il record di presenze della scorsa stagione nella celebre location.

