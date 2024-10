SONY MUSIC PUBLISHING è stato partner della 3ª edizione di MUSICOMICS – PREMIO ROMICS MUSICA PER IMMAGINI,

il concorso dedicato agli artisti che operano nel campo delle colonne sonore per cinema, tv e videogames che si è svolto dal 3 al 6 ottobre a Roma in occasione della 33ª edizione di ROMICS, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Dopo il successo delle prime edizioni, Romics ha intrapreso un nuovo percorso dedicato alla musica e alle sue connessioni con l’animazione, il fumetto e la multimedialità. Al fine di dare risalto all’eccezionale produzione musicale italiana è nata la collaborazione tra Romics e il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing.

Per valorizzare l’eccellenza nell’integrazione e nell’uso della musica all’interno di film, serie TV o altri contenuti audiovisivi è stato istituito il Premio Miglior Sincronizzazione per progetti audiovisivi, che è stato assegnato a La Rappresentante di Lista per “Questo Corpo” per il film “Gloria!” di Margherita Vicario.

«Siamo felici e orgogliosi di aver premiato La Rappresentante di Lista per la Miglior Sincronizzazione – afferma Valentina Iacoacci, Head of Film & TV Department di Sony Music Publishing – Protagonista di “Gloria!” di Margherita Vicario è sicuramente la musica. Una musica che concede rivalsa e liberazione a queste giovani musiciste del Veneto di inizio ‘800 protagoniste del film e, di riflesso, allo spettatore. In questo contesto e con le stesse finalità, si inserisce anche l’originale e volutamente anacronistico utilizzo del brano “Questo Corpo” interpretato in scena dalla stessa Veronica Lucchesi in uno dei momenti più toccanti del film».

www.sonymusicpub.com/ –

www.facebook.com/SonyMusicPubItaly/ –

www.instagram.com/sonymusicpubitaly/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia