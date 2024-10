Da venerdì 11 ottobre, è disponibile in digitale “Autumn Leaves”

(https://www.youtube.com/watch?v=VceamQwj8bo), una versione mai ascoltata del Secondo Quintetto di MILES DAVIS.

Il brano anticipa “MILES IN FRANCE – MILES DAVIS QUINTET 1963/64: THE BOOTLEG SERIES, VOL. 8” (Columbia/Legacy Recordings), la raccolta di 6 CD e 8 LP con più di 4 ore di musica inedita e nuove note di copertina scritte dal giornalista Marcus J. Moore, in uscita l’8 novembre. Attivo il pre-order: https://milesdavis.lnk.to/France

“Autumn Leaves” presenta il quintetto di Davis nella sua formazione definitiva.

Una versione incantevole e inedita di dodici minuti, registrata alla Salle Pleyel durante il Paris Jazz Festival esattamente 60 anni fa, il 1° ottobre 1964.

Miles in France è stato prodotto dal team plurivincitore di Grammy composto da Steve Berkowitz, Richard Seidel e Michael Cuscuna (si tratta di una delle ultime produzioni di Cuscuna, scomparso all’inizio di quest’anno), e masterizzato dall’ingegnere di Sony Music, vincitore di più Grammy, Vic Anesini presso i Battery Studios di New York.

