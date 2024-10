Venerdì 11 ottobre, è uscito in digitale “Dangerous”, il nuovo album della cantante due volte competitor all’Eurovision Song Contest SENHIT.

L’album, prodotto da Panini (https://distrokid.com/hyperfollow/senhit/dangerous),contiene 11 tracce, tra cui le collaborazioni con grandi artisti internazionali come Flo Rida, Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy de Cicco, i 2 inediti “2 GOOD” e “NECTAR” e il nuovo singolo “DANGEROUS”.

Ogni brano, già dal titolo, vuole rappresentare l’artista, riflettendo lo stile di vita della “Freaky Queen”: piena di adrenalina (“Adrenalina“), ma anche di amore (“Try to Love You!“) e di respiri profondi (“Breathe!“). La voglia di catturare l’attenzione (“Follow Me“), il desiderio di viaggiare (“Colombia“) e, di tanto in tanto, di un’esplosione di gioiosa spensieratezza, come in un fumetto (“Pow“). C’è la necessità di dimostrare carattere (“2 Good!“) e infine il nettare (“Nectar“) della vita, che è sempre l’amore, nonostante i suoi pericoli (“Dangerous!“).

«L’album è un ponte tra il mio passato e il mio futuro – spiega Senhit in riferimento al nuovo album – Queste canzoni raccontano la mia storia e quella del mio amato pubblico. Il futuro che sogno è sempre più “dangerous”, perché per me la vita deve essere fatta di sfide continue, anche rischiose, ma da affrontare con positività e determinazione. Altrimenti, che vita è?».

Questa la tracklist di “Dangerous”:

Dangerous

POW

Adrenalina feat. Flo Rida

Try to love you

Colombia

2 Good

Breathe – Benny Benassi & BB Team Remix

Nectar

Follow me feat. Tory Lanez

Colombia – Stefy De Cicco Remi

Adrenalina – Steve Aoki Remix feat. Flo Rida

