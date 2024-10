Per la prima volta live, in Italia, l’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan, diretta dal Maestro SHI WULE.

Lo spettacolo, dopo quello di domenica 13 ottobre al Teatro Arcimboldi di MILANO ), si terrà giovedì 17 ottobre al Teatro Nuovo di VERONA (ore 20.00) e lunedì 21 ottobre al Teatro Italia di ROMA (ore 20.00).

Le date italiane del tour europeo sono organizzate da SEAN WHITE, critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a infochinamusic@gmail.com, indicando la data dello spettacolo a cui si vuole partecipare, il numero di persone e un nominativo di riferimento.

Lo spettacolo offre al pubblico un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen.

Il concerto è diviso in due parti. La prima presenta brani classici della tradizione orientale e occidentale, come l’Ouverture dell’Ode alla Bandiera Rossa di Lv Qiming, la Suite L’Arlésienne di Bizet e l’Ouverture dell’Egmont di Beethoven, che esprimono i temi della pace e dell’amore attraverso la profondità della pratica Zen.

La seconda parte coinvolge il pubblico con la danza e la meditazione vocale, incorporando rituali buddisti tradizionali a interpretazioni corali del Requiem di Eliza Gilkyson e dell’Ave Verum Corpus di Mozart.

L’intero concerto si svolgerà in un’atmosfera di serenità e solennità, in cui ogni nota e movimento sono espressione naturale del mondo interiore dei maestri Zen. Il pubblico non solo sperimenterà la bellezza delle arti, ma raggiungerà anche una profonda purificazione interiore.

L’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan, intitolata ai maestri buddisti Jinghui e Guangxuan, è l’unica orchestra al mondo composta da monaci Zen.

L’ensemble combina l’esecuzione musicale con la meditazione Zen e, sotto la guida del Maestro Shi Wule, i membri fondono la cultura tradizionale orientale con diverse tecniche musicali.

https://jhgx-symphony-orchestra.com

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia