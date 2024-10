Parte da Roma il tour italiano di Teresa Parodi

Parte da Roma l’11 ottobre il tour italiano di Teresa Parodi, figura iconica della cultura argentina, attivista, politica, poetessa e sicuramente una delle cantautrici più rappresentative della musica popolare nel mondo, oltre che del suo Paese e di tutta l’America Latina. A Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio, sarà protagonista di un ConversaConcerto, introdotta dalla direttrice artistica Tosca, che ha fortemente voluto e reso possibile l’arrivo in Italia di questa straordinaria artista, dopo aver condiviso con lei nel 2023 il palco a Buenos Aires, Córdoba e Bahia Blanca, durante il suo primo tour di grande successo in Argentina. Dopo Roma, Teresa Parodi infatti terrà, fino al 18 ottobre , alcuni concerti in Italia. Per la precisione, sarà a Sassari (lunedì 14) e a Palmanova (mercoledì 16), dove al Teatro Gustavo Modena dividerà il palco con Tosca, per poi ritirare due importanti riconoscimenti alla carriera al Premio Parodi (sabato 12) e al Premio Tenco (venerdì 18) dove è attesa come ospite anche Tosca.

Oltre a una intensa carriera testimoniata da decine di premi vinti, Teresa Parodi è stata il primo Ministro della Cultura donna della Repubblica Argentina tra il 2014 e il 2015, sotto la presidenza di Cristina Kirchner. Ha esordito al fianco di Astor Piazzolla e ha composto più di cinquecento canzoni che ricreano l’identità del suo popolo, brani cantati dalle voci più importanti d’America – in primis Mercede Sosa – e inclusi nei suoi trentatré album. Il suo ultimo disco “Retrato de familia” è un ulteriore passo nella sua evoluzione musicale. In questo lavoro l’artista argentina approccia generi folk provenienti dalle diverse regioni dell’Argentina, ricreando un ampio spettro ci nuovi suoni e composizioni.

Il tour italiano sarà un’occasione imperdibile per ripercorrere le tappe più importanti della vita e della carriera di una delle artiste più lucide e ispirate del suo paese e ascoltare live alcuni brani della sua mirabile produzione, accompagnata da Emilia Parodi Campo al pianoforte e da Ezequiles Parodi Campo alla chitarra.

DATE TOUR

11.10 ROMA, Officina Pasolini ConversaConcerto, introduce TOSCA – Info a questo LINK

12.10 CAGLIARI, Teatro Massimo Premio Parodi – Info a questo LINK

14.10 SASSARI, Teatro Verde Concerto in trio – Info a questo LINK

16.10 PALMANOVA, Teatro G.Modena ConversaConcerto T. PARODI/ConversaConcerto TOSCA –

Info a questo LINK

18.10 SANREMO, Teatro Ariston Premio Tenco, ospite TOSCA Info a questo LINK

Ascolta la MUSICA di Teresa Parodi

Guarda i VIDEO di Teresa Parodi

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia