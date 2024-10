La Thailandia rappresenta un mercato ad alto potenziale per le imprese lombarde. A sottolinearlo è’ stato il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo che oggi ha aperto i lavori dell’incontro ‘Thai-land of New Economy and New Opportunities’.

L’evento, organizzato da Regione in collaborazione con il Thailand Board of Investment (BOI), ha fatto il punto sulle possibile sinergie tra i due territori a un anno dalla missione istituzionale guidata dal governatore lombardo Attilio Fontana in Thailandia e Vietnam. Tra i relatori che si sono alternati nel corso dell’evento, tenutosi a Palazzo Lombardia, diversi esponenti istituzionali, tra cui l’ambasciatore della Thailandia a Roma Ewtoksan, l’ambasciatore d’Italia a Bangkok, Paolo Dionisi, e il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella.

FOCUS INCENTIVI DEL BOI THAILANDIA – Tanti i temi chiave del convegno, tra questi gli incentivi offerti dal Board of Investment of Thailand’ (B.O.I.). “La Thailandia – ha spiegato Cattaneo – é un Paese in rapida crescita che sta puntando molto sull’industria manifatturiera specializzata. Grazie alla missione organizzata l’anno scorso abbiamo aperto diverse porte alle aziende lombarde interessate al mercato dell’area ASEAN (Association of South-East Asian Nations)”.

