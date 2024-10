Il prossimo 12 ottobre 2024 si terrà a Milano, presso il Glam Hotel in Piazza Duca d’Aosta, l’evento formativo “Ossigeno-Ozonoterapia e Oncologia Integrata”, una giornata dedicata ai più recenti sviluppi e applicazioni cliniche dell’ossigeno-ozonoterapia come supporto nelle cure oncologiche.

L’incontro, patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano e dall’associazione AMOR Onlus, da 8 crediti ECM, è rivolto a Medici Chirurghi, Biologi e Farmacisti e rappresenta un’importante opportunità per approfondire un approccio terapeutico innovativo e integrato nel trattamento dei pazienti oncologici.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dell’On. Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanza del Senato, della Dott.ssa Maria Muscarà, Consigliere della Regione Campania, e del Dott. Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’OMCeO Milano.

Successivamente, durante il seminario “Ossigeno-Ozonoterapia e Oncologia Integrata”, verranno illustrati i risultati degli studi più recenti che dimostrano l’efficacia dell’ossigeno-ozonoterapia nel potenziare il sistema immunitario e nella gestione degli effetti collaterali delle terapie oncologiche tradizionali.

Gli interventi dei relatori si concentreranno sullo stato dell’arte della ricerca in questo campo, con un focus sugli studi preclinici sull’uso combinato dell’ossigeno-ozono e della cannabis e sull’utilizzo delle citochine low-dose come terapia integrativa.

Questo appuntamento rappresenta anche un’occasione unica per i partecipanti di assistere alla presentazione di casi clinici reali e di ascoltare testimonianze di esperti che condivideranno le loro esperienze nell’uso di queste metodiche, offrendo un confronto diretto e concreto su come tali terapie possono essere integrate nei percorsi terapeutici esistenti. Ampio spazio sarà riservato anche agli aspetti nutrizionali e agli approcci terapeutici emergenti, inclusa l’integrazione della terapia nutrizionale con le più recenti applicazioni della cannabis a scopo terapeutico.

Il convegno, organizzato dall’Accademia Italiana Medici Specializzandi – Alta Formazione, è aperto a tutti i professionisti sanitari interessati, previa iscrizione, e rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera arricchire le proprie competenze in un campo in costante evoluzione.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile consultare il seguente link:

https://altaformazioneaims.it/ossigeno-ozonoterapia-oncologia-integrata/.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia