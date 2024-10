Museo Rimoldi: la prima personale di Nadir Zarour

Dal 15 ottobre al 15 novembre 2024, il Museo di Arte Moderna Mario Rimoldi di Cortina d’Ampezzo presenta la sua mostra “Nadir Zarour: New Paintings”.

Affrontando temi quali la migrazione e la complessità delle connessioni umane, l’intenso corpus di 21 dipinti di medie e grandi dimensioni, racconta il fenomeno della sovrappopolazione, dal ritmo frenetico della vita urbana moderna e dal conseguente senso di alienazione che queste circostanze comportano.

Tali eventi sono particolarmente sentiti dall’artsita che, in quanto immigrato in un paese straniero, affronta la duplice sfida dell’assimilazione e dell’appartenenza, ulteriormente intensificata dalla sua battaglia personale contro il cancro.

Questa convergenza di esperienze ha instillato in Zarour una profonda urgenza di connettersi con gli altri, per trovare ed esprimere un senso in mezzo al disordine, da qui nascono le sue opere.

