Olona Walking: tornano le camminate nel Plis del Basso Olona

In primavera il verde dei prati e i colori dei fiori erano predominanti. In autunno è piacevole osservare i colori delle foglie, osservare come la natura cambia nel corso delle stagioni. La camminate nel Plis del Basso Olona tornano e, alle visite guidate gratuite al parco, si aggiungono le “voci del Plis” che aiuteranno a conoscere storia, geografia, agricoltura, monumenti naturali e dell’ingegno umano, immersi nei cangianti colori autunnali.

Le occasioni sono numerose: occorre prenotarsi telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 366 5923991, al mattino sarò opportuno chiedere conferma dal momento che il meteo potrebbe far rinviare l’appuntamento previsto. I percorsi con partenza da Rho sono accessibili anche a persone con ridotta mobilità o che si muovono in carrozzina. Da Pregnana è sconsigliato l’accesso a persone con disabilità.

In ottobre le partenze sono previste sabato 19 e domenica 27 da Rho, all’incrocio tra via Mattei e via Molino Prepositurale alle ore 15. Il gruppo non dovrà superare le 25 persone e la camminata si protrarrà per un paio d’ore.

Da Pregnana Milanese, ovvero dal fontanile Serbelloni all’incrocio tra viale dell’Industria e via Castellazzo (per chi proviene da Pogliano, Pregnana e Vanzago) si partirà alle 15 di domenica 20 e sabato 26.

In novembre partenze da Rho domenica 3, domenica 10 e domenica 17, sempre alle ore 15 per un paio d’ore di cammino: queste occasioni sono rivolte in particolare a persone con disabilità (al massimo 15 su un totale di 25 iscritti).

Da Pregnana Milanese partenze i sabati 2, 9 e 16, sempre alle ore 15 e con massimo 25 persone.

“Tante occasioni per scoprire parti di territorio che meritano di essere conosciute – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Ringrazio Pietro Occhio e gli Amici del Plis per la disponibilità ad accompagnare i visitatori e a raccontare i segreti del Parco: Rho, insieme ai Comuni di Pogliano, Pregnana e Vanzago, vanta angoli naturali che hanno una storia ricca, per la presenza dei mulini, e una importanza notevole per la salubrità del territorio. Invito a cogliere queste occasioni e a partecipare alle visite: scoprirete aspetti davvero interessanti e poco noti”.

